Filho de Murilo Huff e Marília Mendonça rouba a cena em novo vídeo

Murilo Huff compartilha novo vídeo com várias imagens de momentos divertidos ao lado do filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça

O cantor Murilo Huff explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar um novo vídeo com imagens do seu filho, Léo, fruto do relacionamento com Marília Mendonça. Nesta sexta-feira, 21, ele divulgou a música Me Caiu Tão Bem com um clipe com vídeos do crescimento do herdeiro.

Nas imagens, Léo apareceu brincando com o pai em vários momentos de sua vida, incluindo brincadeiras em campo de futebol e na piscina. “Foi você que me caiu tão bem”, disse ele. Inclusive, o irmão de Marília, Gustavo, comentou: “Que lindo”.

Vale lembrar que Léo vive com a guarda compartilhada entre o pai e a avó materna, Dona Ruth, desde a morte da mãe. Marília faleceu em 2021 em um acidente de avião.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Murilo Huff (@murilohuff)

O quarto luxuoso do Léo na casa do pai

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, de quatro anos, tem um quarto novo e luxuoso para chamar de seu! O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

O quarto foi decorado com o tema de sistema solar. O ambiente conta com vários planetas pendurados no teto e com luzes embutidas, desenho de foguete na parede, uma barraca em formato de foguete, roupa de tema seguindo a temática de universo e tapete com desenho de astronauta.

Nas redes sociais, Murilo mostrou a reação do filho ao ver o quarto novo. Léo ficou com um sorrisão no rosto e muito feliz com a novidade. Inclusive, ele mostrou que adora o tema escolhido e já sabe o nome de todos os planetas.