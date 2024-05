Isabelle surpreende ao revelar com quem mantém contato fora do BBB 24

Isabelle Nogueira surpreende ao revelar com quais brothers manteve contato e de quem se aproximou após o fim do BBB 24

Na última quinta-feira, 23, Isabelle Nogueira surpreendeu ao revelar com quem mantém contato fora do Big Brother Brasil 24. Durante sua participação no podcast PodDelas, a manauara contou que tem amizades duradouras com alguns brothers, enquanto com outros colegas de confinamento, ela se aproximou apenas recentemente.

Enquanto conversava com as apresentadoras Tata Estaniecki e Boo Unzueta, Isabelle revelou que é mais próxima dos brothers de seu antigo grupo da casa, Davi Brito e Beatriz Reis: “Davi, falo muito com ele, e com a Bia também. São amizades que posso falar que podem ser duradouras, porque vieram até aqui”, disse a dançarina.

No entanto, Cunhã surpreendeu ao entregar que também se aproximou mais de algumas pessoas fora do confinamento, como Raquele, Alane e Marcus: “Mas falo às vezes com a Raquele, Alane também, Marcus [Vinicius], que são pessoas que acredito que farão parte do meu dia a dia”, disse a manauara, que também aproveitou para entregar detalhes de seu novo namoro.

Não dá pra negar que Isabelle realmente se aproximou mais de Matteus Amaral, com quem engatou um relacionamento sério fora do programa: "Ele é exatamente como vocês viram no BBB: uma pessoa que se doa muito, cavalheiro demais, [...] evita discussões, fala tranquilo”, ela se derreteu pelo novo namorado durante a entrevista.

Vale lembrar que Matteus e Isabelle oficializaram o namoro este mês, com um post nas redes sociais em que é possível ver o gaúcho entregando um buquê repleto de flores vermelhas a Isabelle, acompanhado de uma carta que deixou a ex-sister emocionada. Desde então, eles enfrentam a distância para se encontrar nos extremos do país.

Isabelle 'invade' celular de Matteus e pede presente para namorado:

O casal que saiu direto do BBB 24, Isabelle e Matteus, não param de encantar o público fora do reality mostrando que estão cada dia mais apaixonados. Na tarde desta quinta-feira, 23, a cunhã "invadiu" o celular do namorado e postou um vídeo em que brinca que só irá devolvê-lo depois que o gaúcho der a ela o presente que prometeu, uma égua.

"Só vou largar o telefone dele agora quando ele me der uma égua, ele falou que vai me dar uma égua de presente", disse a dançarina em tom de brincadeira. Vale lembrar que o ex-BBB, estudante de engenharia agrícola, gosta de cavalos e chegou a ganhar dois animais do diretor Jayme Monjardim quando saiu do reality show; saiba mais!