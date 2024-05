Isabelle 'invade' celular de Matteus e pede presente para namorado

Em vídeo publicado nesta quinta-feira, 23, a ex-BBB Isabelle "invadiu" o celular do namorado e pediu ao gaúcho uma égua de presente

O casal que saiu direto do BBB 24, Isabelle e Matteus, não param de encantar o público fora do reality mostrando que estão cada dia mais apaixonados. Na tarde desta quinta-feira, 23, a cunhã "invadiu" o celular do namorado e postou um vídeo em que brinca que só irá devolvê-lo depois que o gaúcho der a ela o presente que prometeu, uma égua.

"Só vou largar o telefone dele agora quando ele me der uma égua, ele falou que vai me dar uma égua de presente", disse a dançarina. O ex-BBB, estudante de engenharia agrícola, gosta de cavalos e chegou a ganhar dois animais do diretor Jayme Monjardim quando saiu do reality.

Ao ouvir a namorada, Matteus brincou de repreender a dançarina, mas se rendeu: "Não adianta, a paixão fala mais alto", se declarou apaixonado.

Os dois oficializaram o namoro este mês, com um post nas redes sociais em que é possível ver Matteus entregando um buquê repleto de flores vermelhas a Isabelle, acompanhado de uma carta que deixou a ex-sister emocionada.

Matteus confessa ciúme de Isabelle e explica o motivo

Na madrugada desta terça-feira, 21, Matteus, o vice-campeão do Big Brother Brasil 24, abriu o coração e revelou sentir ciúme em seu namoro à distância com Isabelle. Apesar de confiar na manauara, ele usou as redes sociais para explicar que tem um ‘ciumezinho’ e aproveitou a oportunidade para rasgar elogios à amada.

Através do Instagram, Matteus, que está em Manaus, contou que a namorada precisou sair para um compromisso. Sozinho em casa, o estudante de engenharia aproveitou para abrir uma transmissão ao vivo e detalhar seu namoro para os seguidores. Durante a live, ele recebeu alguns questionamentos sobre ciúmes e explicou que fica intrigado pela beleza de cunhã.

"Tenho um ciumezinho, mas olha a honra de estar namorando uma das mulheres mais lindas do país. Para mim, é a mais linda do país, do mundo, do world, de todas as galáxias”, disse Matteus.