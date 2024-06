Alexandre Correa explica entrada na política e levanta bandeiras: ‘Pelo direito dos homens’

Ex de Ana Hickmann

Pré-candidato a vereador de São Paulo, Alexandre Correa quer defender homens

Alexandre Correa (51) lança, nesta sexta-feira, 21, sua pré-candidatura a vereador de São Paulo. Ele ainda não divulgou o partido que representará nas Eleições 2024, mas adianta detalhes do seu propósito na política em entrevista à CARAS Brasil.

"[Vou me candidatar] pelo direito dos homens. Sou contra e vou levantar bandeira sobre a denunciação caluniosa e a alienação parental, temas esses que me vitimaram no caso Ana Hickmann, uma falsa denúncia de agressão seguida da alienação parental", explica.

Em meio ao processo de entrada na política, o empresário trava na Justiça uma batalha contra a apresentadora da Record. Recentemente, ela conseguiu o divórcio e trocou de advogado. Ele também anunciou troca de defensor na disputa judicial.

Se eleito vereador da capital, Alexandre Correa também pretende atuar na área da educação. O empresário revela à reportagem seu desejo de mudar a alimentação das escolas públicas infantis e frear o crescimento da obesidade infantil.

"No segundo estágio nós temos a obesidade infantil que precisa ser tratada com urgência dentro da merenda das escolas públicas, nós temos aí uma quantidade de crianças obesas preocupante e os lares também não não se preocupam, os pais também não se preocupam", justifica.

Ele propõe um projeto para monitorar famílias e escolas quando o assunto é a alimentação. Esperançoso da vitória, o pai de Alezinho (10) faz planos para intensificar ainda mais sua presença na política ao levantar bandeiras.

"[Temos que monitorar isso na base dentro do lar instruindo as famílias e também junto nas merendas escolares então são essas duas pautas básicas minhas aonde eu vou carregar e Deus. Que eu consiga me eleger", conclui o pré-candidato.

