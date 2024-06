Saiba onde os ex-BBBs Isabelle e Matteus querem morar juntos

Os ex-BBBs Isabelle e Matteus vivendo um romance desde o final do Big Brother Brasil 24 e já fazem planos de dividir a mesma casa

O romance dos ex-BBBs Isabelle e Matteus segue firme e forte após o fim do reality show. Eles engataram o affair nos últimos dias de confinamento do Big Brother Brasil 24 e demonstram que estão cada dia mais próximos. Tanto que eles já fazem planos de morarem juntos.

Durante um evento no Maranhão, Isabelle contou para a imprensa que eles querem morar juntos em São Paulo, o que seria uma novidade para os dois. Isso porque Isabelle vive em Manaus, Amazonas, e ele no Alegrete, Rio Grande do Sul.

"A gente planeja [morar juntos], né? Casal que fica junto faz planos para o futuro. Matteus é um príncipe, um ser humano incrível, a companhia dele é extremamente agradável. Inclusive, já estou com saudade. A gente mora em extremos, ele mora no Sul e eu no Norte, né? Então é uma grande distância. Mas a gente se esforça para se encontrar, e todo momento que estamos juntos é precioso", afirmou ela ao Gshow.

E completou: "Eu tenho planos de me mudar para São Paulo, por questões de trabalho. E ele também. Então acredito que a gente possa se concentrar lá. Se não, se esse plano não der certo, mas acredito que tem muita possibilidade de dar, a gente vai ficar nesse intercâmbio".

