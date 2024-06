Especialista reforça importância de exercícios físicos no inverno: 'Treinar no frio estimula'

Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá dá dicas de como manter rotina de exercícios físicos mesmo durante os dias mais frios

Na última quinta-feira, 20, começou o inverno, com a aproximação de uma frente fria nesta época do ano, é bastante comum algumas pessoas evitarem se exercitar por conta das baixas temperaturas. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Gustavo Sá reforça importância de exercícios físicos no inverno: "Treinar no frio estimula".

O especialista esclarece que não existem restrições com relação a praticar esportes durante os dias mais frios. Mesmo sem proibições, algumas pessoas evitam se exercitar durante o inverno. O nutrólogo menciona que é importante criar um hábito e mantê-lo com relação aos exercícios.

"Eu tenho uma frase que eu costumo usar, eu falo que motivação é o que te leva a fazer algo, mas o que faz você permanecer fazendo algo é hábito, e o hábito ele supera frio, ele supera tudo. Então a criação de hábito, ela parte do comprometimento. E por que eu estou falando isso? Porque para gente equilibrar isso nos dias frios, é fundamental a gente se comprometer com o profissional, com o personal trainer, com o nutricionista", avalia.

O Dr. Gustavo reforça que, durante os dias mais frios, nossa alimentação tende a mudar, ele explica porque esse fenômeno acontece com nosso corpo: "Manter calor. Isso é termorregulação, né? O corpo, ele pega ali a caloria do alimento e parte disso é destinado para manter a temperatura".

"Como a temperatura externa está mais abaixo, eu preciso que o meu corpo esteja com uma temperatura, produzindo mais calor para fazer uma homeostasia [...] As pessoas tendem a comer mais, até porque elas também ficam mais reclusas e o frio tem todo esse charme com alimentos até mais calóricos, né? Fungi, massas, né? No entanto, nós não podemos deixar que isso atrapalhe a gente", declara.

RESULTADOS SIGNIFICATIVOS

Mesmo sendo um desafio treinar nos dias mais frios, O Dr. Gustavo esclarece que os resultados de quem mantém a prática de exercícios físicos durante o inverno são bastante satisfatórios porque corpo realiza uma espécie de bronzeamento da célula de gordura: "Esse processo de bronzeamento da célula de gordura e até mais eficaz você vai ter um processo de queima de gordura até maior do que no calor".

"Muita gente fala: 'Ah, mas no frio a gente fica mais recluso, treina menos, come mais', verdade. Isso pode ser um impeditivo, porque você precisa gerar mais calor para se proteger. Mas quem está bem acompanhado e tem a disciplina do treino, treinar no frio estimula", finaliza Gustavo Sá.