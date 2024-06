Milena Toscano encanta ao celebrar o aniversário do filho caçula: "Meu furacão"

A atriz Milena Toscano encantou os seguidores das redes sociais ao comemorar o aniversário de três anos do filho caçula, Francisco

Milena Toscano usou as redes sociais para comemorar o aniversário do filho caçula, Francisco. O menino, fruto de seu casamento com Pedro Ozores, completou três anos de vida nesta segunda-feira, 24. Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou no feed do Instagram várias fotos do herdeiro, incluindo fotos de seu nascimento e outras mais recentes, e escreveu uma bela mensagem para ele.

"Pititico, meu Tico. Meu filhote hoje faz 3 anos. Meu pequeno furacão. Você chegou pra me desafiar, pra balançar tudo, pra me ensinar que somos uns diferentes de outros. Me ensinar todos os dias a ter calma (muita calma kkk), a procurar outros caminhos do que aqueles que eu já conhecia. Obrigada por me fazer ser uma pessoa melhor todos os dias", começou o texto.

"Você é uma das pessoas mais engraçadas e divertidas que conheço. Mesmo tão pequenininho, você consegue prender a atenção de todos e arrancar gargalhadas, mas ao mesmo tempo, é tímido e muito carinhoso! Meu canceriano dramático! Seu colinho estará aqui pra sempre meu amor! Como é lindo ver você crescer, se descobrir, e assistir de camarote sua vida. Sou muito feliz e grata por ter me escolhido (apesar de achar que sua avó te escolheu a dedo la no céu pra te mandar pra mim, só pra provar que praga de mãe pega kkkk)", acrescentou.

Milena, que também é mãe de João Pedro, de cinco anos, falou sobre a relação dos dois filhos. "Olhar você e seu irmão juntos, amigos, brincando, conversando, se abraçando, me enche de gratidão e certeza que somos mais fortes depois da sua chegada! Levaremos a missão de te criar e te ensinar os bons caminhos com muita honra e dedicação Você é um máximo Francisco! Te amo muito! Feliz 3 anos!", finalizou.

Vale lembrar que Milena e Pedro completaram seis anos de casados em novembro do ano passado. Na ocasião, a atriz se declarou para o amado nas redes sociais.

Confira:

Milena Toscano lamenta morte da avó

Milena Toscano usou as redes sociais para dividir uma triste notícia com os seguidores. A atriz falou sobre a morte de sua avó, e fez questão de prestar uma comovente homenagem, recordando vários momentos que elas passaram juntas.

"Velha, hoje gostaria de agradecer pela sua grande vida! Que privilegio foi crescer com uma mulher da sua força, da sua garra, da sua coragem e da sua fé. Você abriu mão de muitas coisas pra poder fazer nossa família ser o que é. Me ensinou como usar cada tempero na cozinha e me mostrou que amor também é ser firme e brava de vez em quando kkk. "Passamos por um bocado juntas… mas sempre esteve ali, do meu ladinho pra me abraçar e me mostrar que tudo continuava. Que prazer poder ter dividido um pouco da senhora com meus filhos. As nossas histórias pra sempre morarão dentro de mim [...]", escreveu ela em um trecho. Confira a publicação completa!