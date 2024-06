Ingra Soares, mulher de Zé Vaqueiro, celebra mesversário do filho caçula

Caçula do casal nasceu com a trissomia do cromossomo 13, conhecida como síndrome de Patau; Ingra Soares celebrou o mesversário nas redes sociais

Mulher de Zé Vaqueiro, Ingra Soares celebrou mais um mesversário do filho caçula, Arthur, nesta segunda-feira, 24. O pequeno nasceu com a trissomia do cromossomo 13, também conhecida como síndrome de Patau, uma condição rara que causa anomalias no desenvolvimento físico e intelectual.

Em post feito nesta tarde em sua rede social, Ingra compartilhou um clique ao lado do filho, exaltando a força que ele tem demonstrado ao longo dos últimos meses. "11 meses de vida e muita força. Meu pequenino", escreveu ela.

Quando nasceu, Arthur tinha problemas para se alimentar e respirar. Ele passou por várias cirurgias e segue recebendo cuidados médicos em um hospital, vale lembrar que o pequeno recebeu sua primeira alta hospitalar em maio deste ano e pôde finalmente ir para casa com a família.

Foto: Reprodução / Instagram

Na semana passada, a influenciadora digital compartilhou um desabafo com seus seguidores. Com o filho na UTI, ela desabafou sobre o estado de saúde do pequeno nesta terça-feira, 18, e falou sobre as críticas que recebeu na gestação.

"'Ela nem tem fotos gestante com a barriga de fora, não fez fotos na gravidez do Arthur'", lembrou ela sobre os comentários que recebeu. "As pessoas tem um pensamento pequeno comparado ao que você está passando. Eu estava passando por um processo tão difícil na gestação e ficar pensando em fazer um book de fotos da gestação pra postar e mostrar algo bonito, bom e estético, mas por dentro não estava bem", detalhou.

"Estava pedindo a Deus um dia após o outro que minha gestação fosse tranquila e meu bebê tivesse tranquilo porque eu também corria riscos. A gestação de um bebê com síndrome também não é fácil não só para o bebê, mas também para a mãe, principalmente eu que tive 3 cesáreas. Fico olhando todos esses aparelhos, todo o contexto da situação e fico me perguntando como é difícil, como temos que ser fortes, e só agradeço a Deus", complementou.

Esposa de Zé Vaqueiro manda recado para mães de filhos com síndromes raras

Ingra Soares, esposa do cantor Zé Vaqueiro, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 27, para passar uma mensagem às mães de filhos com síndromes raras. Veja a reflexão da influenciadora clicando aqui!