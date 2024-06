Roberto Justus é prestigiado em evento importante sobre construção civil

A CARAS Brasil esteve no evento onde Roberto Justus reuniu cerca de 200 convidados para a palestra O Futuro da Construção Civil; confira!

O empresário Roberto Justus foi destaque no 'Event Brief', realizado em Itapema, Santa Catarina. O encontro, promovido pela construtora e incorporadora Poti Junior's SA com o grupo SteelCorp, reuniu grandes nomes do setor para a palestra 'O Futuro da Construção Civil'.

Junior Bartolomei (@junior.potijr), CEO da Poti Junior's SA, Roberto Justus, CEO da SteelCorp, e Daniel Gispert (@danielgispert), presidente da SteelCorp, receberam cerca de 200 convidados no Tri Hotel Premium em uma noite que pontuou inovações no ramo da construção civil - como o uso do steel frame (a construção à seco) nos projetos.

Entre os convidados, José Francisco Reis, o Dedeca, Marcos Idalicio, diretor financeiro da Poti, Pitter Schattan (@pitterschattan), diretor comercial da Ornare, Daniel Borges, diretor comercial da SteelCorp, e Rafael Schmitt, proprietário da RS Concept. A CARAS Brasil esteve no evento e mostra tudo com exclusividade.

Confira registros do evento:

