Roberto Justus conta novos detalhes do aniversário de Rafaella Justus

O empresário Roberto Justus falou sobre as atrações da festa em comemoração aos 15 anos de sua filha, Rafaella Justus, prevista para o final de agosto

A festa de 15 anos de Rafaella Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, está atiçando a curiosidade de muita gente. O empresário de 69 anos compareceu ao leilão beneficente do Neymar Jr na companhia da esposa, Ana Paula Siebert, e deu alguns detalhes sobre os detalhes da celebração.

Durante o papo, ele contou que aproveitou o caminho até o evento para negociar uma das atrações da celebração. "Estamos caprichando muito, vai ser uma festa incrível", adiantou ele, que completou: "Ele veio no carro discutindo detalhes da festa dela", contou Ana Paula. "Eu estava falando com uma das atrações, assinando o contrato", disse ele em entrevista ao portal Quem.

Ao ser questionado sobre a presença de sua filha, Fabiana Justus, que está em tratamento contra o câncer e seguindo uma série de cuidados após ter feito um transplante de medula, o milionário disse não ter certeza. "Ah não, não sei se ela pode ir se misturar com tanta gente, ainda é muita gente, mas, ela fez um surpresa talvez ela faça outra", disse. "Depende das autorizações médicas", acrescentou Ana Paula.

Momento importante

A herdeira do casal terá uma festa luxuosa e, aos poucos, os preparativos estão sendo revelados. Em recente entrevista à CARAS Brasil, Roberto Justus falou sobre a importância do momento na vida da adolescente. “Você sabe a importância que tem uma festa de 15 anos para as meninas, elas começam a entrar em uma idade mais madura, adolescência, em plena adolescência. Ela é uma menina muito inteligente, muito querida por todos, está superanimada com a festa dela”, disse.

“Nós vamos dar uma festa linda para ela como ela merece e a gente não vê a hora de chegar o momento da festa dela para poder dividir essa alegria com todos os amigos dela, com nossos amigos. E aí vamos preparar uma festa muito linda para ela, que vai ser no mês de agosto, apesar do aniversário dela ser em julho. Como é mês de férias, a festa fica mais para o final de agosto. Nós estamos muito animados”, completou.