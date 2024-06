Pabllo Vittar escolhe look com cores do Brasil para a Parada do Orgulho LGBTQIAPN+

Pabllo Vittar pediu que os fãs usem as cores da bandeira do Brasil em seu show na Parada do Orgulho LGBTQIAPN+: "Fazer a nossa bandeira brilhar”

Neste domingo, 2, Pabllo Vittar se apresentará na Parada do Orgulho LGBTQIA+, em São Paulo e escolheu um look lindo para o show. A cantora usará uma camisa com as cores do Brasil, cheia de brilho, e os cabelos longos e loiros.

Nas redes sociais, Pabllo pediu para que os fãs marquem presença na Avenida Paulista usando as cores do bandeira do Brasil. "Filhas, quero convocar todas vocês a irem de verde e amarelo, pra gente fazer a nossa bandeira brilhar novamente", disse ela.

Vale lembrar que, no show da Madonna, realizado em Copacabana no início de maio, Pabllo usou uma camisa da Seleção Brasileira de futebol em sua performance. A cantora norte-americana também adotou o figurino nas cores da bandeira, em uma versão cropped da camisa da Seleção.

Pabllo Vittar vive melhor momento após performance icônica e coroação de Madonna

Pabllo Vittar brilhou no palco do show da cantora Madonna, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A brasileira participou da coreografia de uma das músicas, que teve um toque de funk e samba, e até carregou a rainha do pop no colo. Recentemente, Pabllo lançou seu novo álbum Batidão TropicalVol.2. Com isso, a drag queen está vivendo seu melhor momento na carreira?

Durante participação no show da Madonna, Pabllo se apresentou com look formado por shorts, camiseta do Brasil e bota de cano alto e atraiu os olhares ao dançar com a rainha pop e seus bailarinos. No final da coreografia, as duas dançaram com bandeiras do Brasil e levaram a plateia à loucura.

A participação de Pabllo foi confirmada quando a artista apareceu nos ensaios durante as noites na praia. Madonna pulou nos braços de Pabllo e foi carregada no colo pela drag queen. Em outro momento, a artista norte-americana ainda se envolveu em uma bandeira do Brasil.

Mas o estrelato de Pabllo não para por aí. No começo do mês de abril, ela lançou seu novo álbum Batidão Tropical Vol. 2, que exalta as origens nordestinas da artista. Pabllo teve a melhor estreia da carreira. Foram 4,7 milhões de streams nas primeiras 24 horas no Spotify.

Recentemente, em entrevista à CARAS Brasil, Pabllo comentou sobre o sucesso da música Pede Pra Eu Ficar, primeiro single do álbum Batidão Tropical Vol.2. E reforçou, mais uma vez, que o projeto é uma exaltação às suas origens de criança nordestina.

“Como no nordeste essa fama cultural é muito grande, de fazer versões de forró, para esse Batidão Tropical Vol. 2 eu falei assim: 'Tenho que homenagear Roxette de alguma forma'. E Listen to Your Heart é uma música que eu ouço muito, até hoje! E sei que muitos grupos de forró possuem a sua própria versão. Chegou a hora de eu ter a minha! Só agradeço os fãs por terem abraçado", declarou.