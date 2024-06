Simony ganhou mesmo um carro de luxo? Entenda o que aconteceu

Simony mostrou em seu Instagram que ganhou um carro de um admirador secreto; A CARAS Brasil apurou o que aconteceu com a artista

Simony (47) virou assunto nesta segunda-feira, 24, ao contar para seus seguidores que ganhou um carro de luxo de um admirador que não se identificou. A cantora, que comemora seu aniversário na próxima semana, afirmou ter ficado surpresa com o presente.

"Meu aniversário está chegando, estou acostumada a receber flores. Agora, carro? Nunca recebi. Ainda mais [de um] anônimo", escreveu Simony, na legenda da publicação que já não está mais disponível . "Se até amanhã não se manifestar eu vou devolver."

A CARAS Brasil apurou e, nesta terça-feira, 25, descobriu que o presente não passou de uma brincadeira da artista com seus fãs nas redes sociais. Na verdade, ela não ganhou o carro, um modelo BMW X5, avaliado em cerca R$ 700 mil.

Leia também: Além de Simony, veja outros cinco famosos que já ganharam presentes luxuosos

Simony tirou do ar a publicação em que explicava sobre o suposto presente e, na manhã desta terça, compartilhou mais da sua rotina com os seguidores. A cantora afirmou que faria uma sessão de imunoterapia, um processo para o tratamento do câncer no intestino que enfrenta desde 2022.

Foto: Reprodução/Instagram @simonycantora

"Hoje é dia de imunoterapia, e eu sou só gratidão. Obrigada Deus por mais uma dia. Sempre que vou me sinto indo para o maior evento sabia? Na verdade é. É minha vida, minha cura, as gotinhas da vida. Um dia de cada vez", escreveu a artista, na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e internautas desejaram um bom tratamento para ela e deixaram palavras de carinho e cuidado para ela. "Isso mesmo querida! E que você está sendo guiada por Deus", escreveu uma. "Que bom que as gotinhas da cura estão dando certo, muita saúde e que Deus te abençoe sempre!", disse outra.

CONFIRA PUBLICAÇÃO MAIS RECENTE DE SIMONY EM SEU PERFIL OFICIAL DO INSTAGRAM: