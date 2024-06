Dentista das celebridades, Anderson Bernal relembra primeiro passo na carreira: ‘Satisfação’

Em entrevista à CARAS Brasil, Anderson Bernal fala da carreira como dentista, primeira conquista profissional, sucesso na TV e revela novidades

Ficou encantando ao se deparar com o belo sorriso de um famoso desfilando por aí? Pode ter certeza que é obra do dentista Anderson Bernal, queridinho das celebridades. Designer dental e facial, ele atua na área de reabilitação oral e estética há 29 anos. Durante sete deles, fez o quadro Transformação da Face, no programa Hoje em Dia, da Record, que fez um grande sucesso.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele fala da profissão, revela novidades que estão por vir, confessa um sonho que deseja realizar e relembra primeiro grande passo na carreira: “Satisfação”, declara.

Você se lembra quando surgiu o desejo de ser dentista?

“Sempre gostei de cuidar das pessoas, e isso quer dizer ter muito amor pelo próximo. Então, quando estava na escola, no colegial, queria uma profissão que fosse ligada à área da saúde, porém, que tivesse uma certa independência, dono do meu próprio nariz. Aí, na primeira etapa, pensei em Medicina, mas falei: Nossa, a Medicina é muito difícil. Acho melhor eu fazer Odonto. E aí, quem diria né? (risos). Estudo tão quanto a Medicina hoje. E esse foi o meu primeiro encanto, de ter a mobilidade de ser dono do meu próprio nariz, do meu trabalho, esse foi meu primeiro desejo, e aí a coisa aconteceu”.

Quais foram os obstáculos enfrentados nesse caminho? Tem uma passagem inesquecível para você?

“A minha primeira conquista foi logo assim que me formei, depois de três meses, onde fui trabalhar. Não tinha ninguém na família de dentista e fui trabalhar com um professor meu, que me convidou. A minha primeira conquista foi quando fiz minha primeira prótese, na verdade uma prótese total que a gente chama de dentadura, na época. Onde a paciente, quando ela voltou, falou assim para mim: ‘Nossa, estou tão realizada, consegui comer uma melancia, que fazia anos que não comia’. Então, quando isso me tocou (...) foi a minha conquista emocional, de satisfação como profissional”.

“A conquista material foi acontecendo, mas a conquista, a realização profissional, começou a partir deste momento. E esse momento me startou para eu poder ter vontade de cuidar mais e mais das pessoas, com bastante profundidade, entendendo os seus problemas, buscando as reais soluções e me profissionalizando ainda mais para poder entregar aquilo que entrego hoje. E aí, a partir desse momento, quis ser especialista em prótese dental, que tinha terminado de fazer uma pessoa sentir o prazer de comer uma melancia”.

E quando foi aquele momento em que falou: Nossa, acho que estou no caminho certo?

“Foi quando eu fui dar minha primeira palestra de Odontologia e Saúde, ou de técnica de escovação, em uma escola. Me chamaram para dar uma palestra, e foi para 500 pessoas na escola, sobre educação de higiene bucal. Quando saí daquela palestra senti que estava no caminho certo, que aquilo me fez feliz, aquilo me preencheu. Saí de lá como se estivesse tocando uma guitarra numa banda de rock e tivesse acabado de fazer um show lotado. Me senti extasiado! Aquilo sim foi o start real, que tive a sensação também que estava no caminho certo”.

Como é para você ser considerado hoje o dentista queridinho dos famosos?

“Acho que o produto do sucesso entre os famosos é por eu ter, primeiro, feito todas as minhas especialidades. Hoje, sou um reabilitador oral, tenho algumas especialidades, e por trabalhar com bastante seriedade. Na verdade, eu era, antes de ser dentista, produtor de rock, de banda, trabalhava numa produtora. E quando me formei, foi assim que os artistas começaram a me procurar porque tinha me formado e virei dentista. Aí, a galera, onde eu ia fazer shows, os famosos, falava: ‘Bernal virou dentista, vamos lá’. Foi aí que comecei a fazer foto com eles naquela época , que não tinha internet (...) Tinha muita foto no consultório. Comecei a atender todos os grandes famosos porque eles eram mais conhecidos meus, eles eram meus amigos. Foi muito interessante!”.

“E hoje, passados 30 anos de formado, dei continuidade a esse relacionamento. Quando você faz uma pessoa, seja lá com que for, uma simples prevenção dental ou uma grande habilitação ou os laminados estéticos que me dão bastante nome porque sou especialista em prótese dental pela USP, fazendo na maneira séria, acho que me dá muita credibilidade. Então, consegui tornar um pouquinho mais famoso justamente, também, pelas lentes de contato que estão em moda, mas trabalho com isso há mais de 25 anos”.

“Também sou pioneiro nos sistemas digitais, e fui o primeiro dentista, um dos três primeiros, a ter os sistemas digitais no consultório. Trabalho com isso há muito tempo, de fazer as lentes de contato em 24 horas. E isso me tornou um pouco mais famoso, sendo referência no mundo digital. Obviamente personalizado pelo nosso técnico em prótese dental no final, porque cada rosto tem uma verdade, cada rosto tem uma história e cada sorriso deve ser personalizado. É muito bom ser queridinho dos famosos. Tenho como amigos Belo, Bruno (dupla com Marrone), tantos famosos e não famosos, mas que são meus clientes”.

Anderson Bernal é referência em lentes de contato dental - Arquivo Pessoal

Fale um pouco sobre a sua passagem pela TV, foi um divisor de águas na sua vida?

“Justamente por eu ser formado e ter trabalhado com produção, a primeira intervenção minha na televisão foi no canal universitário, onde uma diretora me chamou a fazer uma pauta na época sobre implantes, há 25 anos. E eu era produtor, produzi 24 pautas pra ela. Ela falou: ‘Meu Deus, você produziu tantas coisas! Falou sobre laser, sobre alimentos detergentes, sobre clareamento, sobre estética. Vou te colocar em 25 programas’. E aí, seguindo os relacionamentos, fui pro canal onde ela foi virar diretora, que era o TV Gazeta, no programa Mulheres, da Cátia Fonseca, onde fiquei seis anos. A partir dali, o mundo se abriu”.

“Fiz Globo, SBT por anos, depois fui pra Rede TV com a Olga Bongiovanni, com a Daniela Albuquerque, enfim, fiquei mais seis anos. Os últimos sete anos, passei na Rede Record, no Hoje em Dia, com o meu quadro, o Transformação da Face, que criei. Com ele, a gente transformou mais de 96 pessoas, foi um sucesso absoluto!”.

“E o Plantão de Dúvidas também, que a gente esclarecia para a população problemas de saúde bucal, na Rede Record. Foram todos esses anos seguidos. Veio a pandemia, paramos e agora voltamos, obviamente, com um projeto novo, que vocês vão poder acompanhar, que vai ser no streaming; e voltando para a TV aberta também. Mas o do streaming é novidade para o segundo semestre, seguindo a linha do Transformação”.

“Foi o divisor de águas da minha vida porque me popularizei muito. Principalmente nesse meio do caminho, depois de Globo SBT, ter feito o ‘Gorete quer ser Gisele (Bündchen)’, no programa Pânico na TV. Ele estava estourado de audiência na época. Foi quando fiz uma transformação radical. Fiquei conhecido como o dentista dos famosos de casos extremos. Fiz a reabilitação da Gorete (...) Eu era dentista das modelos mais tops do Brasil, as internacionais. Já estava na programação na Rede TV, quando me chamaram para fazer esse caso. Fiquei com mais de 2 anos e meio com agenda fechada por causa desse caso, porque não poderia marcar nenhuma pessoa. E aí me levantou para um outro mundo”.

Ainda tem sonhos para realizar?

"Sou um eterno sonhador, tenho vários sonhos para realizar. Neste momento, o meu sonho principal é estabelecer uma nova conduta para a população (...) Digo que saúde não é moda. Isso vai em todas as minhas plataformas digitais, onde quero conscientizar a população sobre a importância de fazer um trabalho preventivo eficaz, bucal, para dar continuidade à saúde no geral. O que quero dizer é que uma boca limpa, a saúde fica melhor. As pessoas tendem a não dar valor para os dentes, ou para escova de dente, pasta de dente, fio dental e escova de língua. E esse projeto, com certeza, vai se tornar um projeto social. Meu sonho atual de poder popularizar ainda mais e divulgar ainda mais a promoção à saúde”.