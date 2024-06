Presidente do Caprichoso fala sobre expectativas e últimos preparativos para o Festival de Parintins

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, revelou os últimos preparativos para o Festival de Parintins, que será realizado em junho

Em entrevista à CNN divulgada neste sábado, 1, o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo, compartilhou detalhes das expectativas e últimos preparativos do boi azul e branco para o Festival de Parintins. Segundo ele, o grande objetivo do boi neste ano é “fazer a galera emocionar” durante as apresentações no Bumbódromo.

Rossy iniciou a entrevista destacando sua vasta experiência na organização de eventos artísticos para fortalecer a preparação do Caprichoso para 2024. “Eu venho da veia artística”, disse ele, mencionando sua atuação em eventos como o Carnaval, os Jogos Pan-Americanos e as Olimpíadas.

Na sequência, o precidente confessou que, neste primeiro ano de presidência no boi, buscou imprimir uma boa entrega de projetos, objetivando na criação de um ambiente favorável para os artistas desenvolverem os projetos para o Festival de Parintins. “A produção deste ano está adiantada, o que proporcionou melhores condições para artistas e parceiros”, afirmou.

Ainda no bate-papo, Amoedo compartilhou que, para este ano, foi feito um investimento maior nas estruturas de arena, para oferecer um grande espetáculo ao público. “Estamos focados em criar um ambiente ainda melhor que em 2023”, finalizou Rossy.

O Norte anuncia ao Sul: o Festival de Parintins entra em contagem regressiva! Com a chegada de junho, preparamos o espetáculo Caprichoso “Cultura - O Triunfo do Povo”. pic.twitter.com/3aLksCVWhr — Boi Caprichoso (@boicaprichoso) June 1, 2024

O que é o Festival Folclórico de Parintins?

O Festival Folclórico de Parintins é um espetáculo a céu aberto que acontece em Manaus, Amazonas, todos os anos. O evento é tradicional da região e é conhecido pela disputa entre os bois Garantido e Caprichoso.

O Boi Garantido é representado pelas cores vermelho e branco, e o Boi Caprichoso é representado pelas cores azul e branco. Eles representam o folclore do boi-bumbá. O festival nasceu em 1965 como uma forma de arrecadar fundos para a construção de uma igreja. Hoje em dia, o evento acontece no Bumbódromo, que foi construído pelo governo estadual em 1988.

No festival, as equipes de cada boi faz um espetáculo com música e dança e são avaliadas por um júri, que define o vencedor da noite após analisarem várias categorias.

Em 2024, o festival ganhou repercussão nacional por causa da participação de Isabelle Nogueira no BBB 24, da Globo. Ela sempre falou bastante sobre o festival e seu amor pelo Boi Garantido. Ela é cunhã-poranga do boi e participa do festival.