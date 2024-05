Sarah Andrade desabafa sobre saúde mental em tempos de prazos imediatos: ‘Respirar’

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora Sarah Andrade fala sobre o estresse do dia a dia e destaca autocuidado e recolhimento para seguir com os desafios

Conhecida nacionalmente por sua participação no BBB 21, Sarah Andrade (32) abraça hoje muitas profissões. Ela é influenciadora digital, comunicadora, palestrante e empresária, e por conta de tantas funções, vive uma rotina bastante corrida. Em entrevista à CARAS Brasil, a ex-BBB da importância de desacelerar. "Precisamos tirar um tempinho pra gente, respirar, encontrar o equilíbrio e recarregar as energias. Faz parte do processo", destaca.

O fluxo de informações na sociedade atual é intenso. E para quem trabalha com a internet, essa urgência de entregas rápidas, cumprimento de prazos imediatos e novas tendências são ainda mais excessivas. Sarah compreende e utiliza essa estratégia quando precisa: “A internet passa uma ilusão de que tudo precisa ser transmitido naquela hora. E às vezes é assim, de fato. Mas toda essa velocidade pode ser um ponto negativo se as pessoas não souberem como lidar”, diz.

“Qualquer excesso é ruim. E com as informações acontecem o mesmo, isso me faz mal. Priorizo a minha saúde mental e sei como é importante guardar um tempo e olhar para dentro”, emenda a influenciadora, acrescentando que, outras vezes, se considera uma workaholic e que gosta do seu ritmo de trabalho. Essa energia de ter uma agenda preenchida e novos contratos, por exemplo, a motivam, mas ela entendeu que isso não é tudo.

Para Sarah, os pontos citados dependem de um controle: “Amo o que faço e o trabalho me estimula a querer mais até para alcançar novas conquistas que sempre me dão muita satisfação. Não é sempre que a minha vida passa por esses extremos, em contrapartida, eu também entendo que parar por poucos dias pode ser sinônimo de autocuidado, uma forma de me preparar para os próximos desafios e ter fôlego para continuar”, conta.

Valorizar o descanso e o lazer são detalhes que auxiliam diretamente na saúde mental. Manter a dedicação aos hobbies ou só ficar um tempo longe do celular, admirando a natureza, valorizando o contato com a família e amigos já é uma boa forma de se energizar. “O nosso dia a dia é estressante e não digo só para aqueles que têm profissões parecidas com a minha, a rotina de quase todos é assim. Se dedicar a essa pausa é importante para aliviar o stress, espantar a ansiedade e fugir do burnout”, declara.

A empresária brinca dizendo que valorizar a preguiça é essencial, pois é ela que dará um descanso para a mente. “A gente pode focar no trabalho, nas atividades burocráticas, mas também podemos nos dedicar a um tempinho preguiçoso, parece bobagem, mas faz toda a diferença”, finaliza.