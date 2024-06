Marta repensa aposentadoria da Seleção para jogar Copa de 2027 no Brasil

Com anúncio de que o Brasil será sede da Copa do Mundo Feminina, Marta confessou que tem repensado sobre aposentadoria: "Quero viver intensamente"

Na última sexta-feira, 31, Marta deu uma entrevista coletiva e falou abertamente sobre a possibilidade de prolongar o ciclo com a Seleção Brasieira após anunciar que iria se aposentar. Isso porque a Copa do Mundo Feminina de 2027 será sediada no Brasi.

Às vésperas do primeiro amistoso contra a Austrália, que será disputado neste sábado, 1, no Recife, a atacante de 38 anos surpreendeu ao confessar a vontade de disputar uma Copa do Mundo em casa. Vale lembrar que, recentemente, ela afirmou que esta seria sua última temporada defendendo o Brasil, e que encerraria a carreira no time nacional após a disputa das Olimpíadas de Paris.

Porém, após a decisão de que o Brasil sediará a próxima edição da Copa do Mundo, um antigo sonho da atleta veio à tona. “Prefiro viver um dia de cada vez. Fiz minha declaração sobre a seleção no começo deste ano, mas tem uma Copa do Mundo vindo aí”, disse Marta, entusiasmada. “Se eu não estiver em campo, estarei aqui no Brasil, jogando com elas de qualquer maneira. Sempre sonhei em disputar uma Copa do Mundo no Brasil”, completou.

Caso não seja possível atuar como jogadora, Marta manifestou o desejo de contribuir de outra maneira, possivelmente integrando a comissão técnica. A jogadora possui um histórico de lutas e tentativas para conquistar um Mundial com a Seleção Brasileira, mas ainda não obteve sucesso. Na última edição, o Brasil foi eliminado na primeira fase.

“Estando em campo ou não, quem sabe eu não dou uma pisadinha no gramado antes do jogo. Mas é algo que quero viver intensamente. Quando o anúncio foi feito, não pensei em outra coisa senão estar aqui no Brasil, junto com as meninas e com todos vocês, vivendo esse momento que será histórico”, finalizou Marta.

Marta compra mansão junto da namorada 11 anos mais nova

A Copa do Mundo de 2023 na Austrália e Nova Zelândia foi uma das últimas vezes que a lenda do futebol feminino brasileiro, Marta, entrou em campo com a camisa amarela pela disputa entre países. Mas você conhece a vida pessoal da atleta? A seis vezes melhor do mundo e maior artilheira de todos os tempos do futebol (masculino e feminino) vive um relacionamento com uma outra futebolista, 11 anos mais nova.

E parece que o relacionamento é bem sério. Marta e Carrie assinaram a papelada da casa que vão morar juntas em Orlando. A mansão do casal está avaliada em algo em torno de US$ 1,7 milhão, cerca de R$ 8,5 milhões, na cotação atual do dólar. Saiba mais!