Lívia Andrade revela que está internada, mas faz mistério

Lívia Andrade aparece em um hospital durante o feriadão e fala sobre a importância de cuidar da saúde: ‘Atenção nos sinais’

A apresentadora Lívia Andrade surpreendeu seus fãs ao contar que passou o feriadão em um hospital. Nos stories do Instagram, ela apareceu deitada em um leito de internação após passar por um procedimento médico. Porém, ela não revelou qual foi o motivo da ida ao hospital.

A estrela desabafou sobre ter ido ao médico ao invés de curtir os dias de descanso. "Feriado prolongado e eu queria o quê? Viajar, hotel cinco estrelas, festinhas, área vip… Sim, cinco estrelas, com muitos acessos, e pulseirinha de área vip. E é ostentação, olha o tamanho do meu quarto e ainda tem sala para visita”, contou.

Então, ela alertou os fãs sobre a importância de cuidar da saúde. "Queria estar em uma prainha, deitadinha, à beira mar, tomando uma… Mas saúde em primeiro lugar sempre. Graças a deus com bons médicos e aí seguimos o baile. Sim, estou bem. Se eu não estivesse bem, não estaria nem gravando stories para vocês. Mas é muito importante que a gente faça tudo sempre e preste atenção nos sinais do seu corpo para que não fique uma coisa muito séria. Foi uma coisinha rápida, tirou, tchau, beijo. Recuperação rapidíssima e vou embora”, afirmou.

Atualmente, Lívia Andrade faz parte do time de comentaristas do programa Domingão com Huck, da Globo.

Lívia Andrade fez doações ao Rio Grande do Sul

A apresentadora Lívia Andrade levou suas doações pessoalmente para o Rio Grande do Sul. No início de maio, a famosa mostrou em sua rede social que pegou um avião particular para levar mantimentos, remédios e outras coisas mais para os desabrigados.

Primeiramente, a famosa parou em Canoas para levar os itens e falou que é necessário levar nota fiscal para os medicamentos. Em seguida, ela foi para Itapema, em Santa Catarina, e foi mostrando durante o voo como os locais estão alagados e o tempo fechado.

A integrante do Domingão Com o Huck se gravou nos locais onde estão recebendo as doações e falou sobre a importância de cada um ajudar com o que pode. A loira ainda ressaltou que muitas crianças estão precisando de leite e leite sem lactose por conta de alergias.

"Rio Grande do Sul , uma das piores tragédias do país! Não é hora de rivalidade, politicagem, não é hora de separar. A união faz a força e a diferença. Menos kikiki e mais atitude por favor! Tenham amigos por perto que são parceiros para todas as horas! ESSA É A HORA, TODOS JUNTOS! PARABÉNS AOS VOLUNTÁRIOS VERDADEIROS HERÓIS QUE NÃO USAM CAPAS. Continuem ajudando", escreveu ao postar os vídeos resumindo um pouco de sua visita ao local.