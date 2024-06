Matteus confessa relação inusitada com cultura de Isabelle: "Grande loucura tribal"

Comemorando a chegada do mês de junho, Matteus Amaral compartilhou conexão entre ele e a cultura da namorada, Isabelle: "Muito feliz"

Neste sábado, 1, o vice-campeão do BBB 24, Matteus Amaral, usou as redes sociais para comemorar a chegada do mês de junho. Aproveitando que está em Manaus, na cidade da namorada Isabelle Nogueira, o gaúcho revelou uma conexão inusitada com a cultura local e o festival de Parintins.

Nos Stories do Instagram, ele comemorou que seu aniversário está chegando. “E aí gurizada, bom dia. Seja bem-vindo junho, seja bem-vindo meu mês. Estou fazendo, se Deus quiser, daqui 20 dias, 28 anos. Estou ficando velho, estou chegando nos 30", disse, empolgado.

Na sequência, o ex-brother relembrou que neste mês também acontece o festival de Parintins, evento que Isabelle desfila como cunhã-poranga do Boi Garantido. “Também é o mês do festival em Parintins, quero desejar tudo de melhor. Que seja ainda mais sucesso, estou muito feliz de estar vendo tudo isso, uma grande loucura tribal”, confessou.

“Quero agradecer todo carinho que as pessoas estão tendo comigo, pela recepção que eu tenho por todos os lugares que passo. Já viajei por alguns aeroportos aí do Brasil, estou vivendo coisas que nunca imaginei viver. Sou muito grato a Deus por todas essas oportunidades. É isso aí gurizada, vamos aproveitar a vida, viver um dia de cada vez”, finalizou Matteus.

Ex-BBB Isabelle ganha declaração romântica ao vivo de Matteus

Ex-participantes do BBB 24, Matteus e Isabelle engataram um romance ainda dentro do confinamento e seguem apaixonadíssimos aqui fora! Na última quarta-feira, 29, o vice-campeão do reality show da TV Globo participou do programa 'Encontro com Patrícia Poeta' e aproveitou o momento para fazer uma declaração especial ao vivo à amada.

O pedido oficial de namoro aconteceu em maio, quando a Cunhã recebeu um buquê de flores acompanhado de um belíssimo anel. Matteus, inclusive, já conheceu toda a família da manauara e até celebrou pessoalmente o aniversário da sogra, Jaqueline Nogueira.

Ao longo de sua participação no programa matinal, Matteus contou que está se preparando para passar o primeiro Dia dos Namorados ao lado de Isabelle. "Estou me preparando psicologicamente, me preparando. Eu sou até suspeito de falar da Isabelle. (...) Ela é uma pessoa superespecial, que tenho um carinho imenso, muito respeito e admiração, como namorada e amiga", disse ele.

E completou: "É uma pessoa que gosto muito e quero seguir vivendo com ela. É tudo muito recente, mas muito intenso". Em seguida, ele revelou que, em breve, a namorada finalmente conhecerá sua avó, a única familiar do gaúcho que ela ainda não encontrou.

De acordo com Matteus, no mês de julho, logo após o Festival de Parintins, que acontece no Amazonas, Isabelle deve visitar a famosa cidade de Alegrete, no Rio Grande do Sul. "Estamos nos organizando para ela ir para lá conhecer minha cultura. Estou muito feliz de conhecer a cultura dela", concluiu.