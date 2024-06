Quem está certo? Luana Piovani ou Neymar? Vote na enquete!

Luana Piovani e Neymar agitaram as redes sociais após um embate; vote na enquete da CARAS Brasil e aponte seu lado nessa história

Nesta semana, Luana Piovani (47) e NeymarJr (32) movimentaram as redes sociais após troca de farpas. Tudo começou depois que a atriz detonou o jogador ao saber que ele estava envolvido em um projeto imobiliário no nordeste, sobre a possível privatização de praias brasileiras. O atacante não gostou da declaração da artista e decidiu respondê-la. A discussão repercutiu e muito, mas quem você acha que está certo?

Vote na enquete da CARAS Brasil e dê sua opinião sobre essa discussão.

De qual lado você está? Luana Piovani

Neymar

COMO TUDO COMEÇOU?

Luana Piovani é contra a PEC da Privatização das Praias, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que está em debate na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, trata da propriedade dos “terrenos da marinha” e pode transformar em “privadas” as praias do Brasil.

A atriz criticou as notícias de que Neymar seria a favor da privatização de praias no Brasil. Então, ela citou que ele não seria um bom exemplo para os fãs e até comentou sobre os rumores de traição dele contra a ex-namorada.

Neymar não gostou nem um pouco das declarações de Luana Piovani, o atacante do Al-Hilal e da Seleção Brasileira gravou alguns vídeos nos Stories do Instagram e atacou a ex-mulher do surfista Pedro Scooby. "Acho que abriram a porta do hospício e soltaram uma louca que não tira o meu nome da boca. Quem trabalha no hospício que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível", disparou ele.

Por sua vez, Luana também retornou para as redes sociais e comentou sobre as atitudes de Neymar, ela detonou: "Ele é um péssimo cidadão, péssimo exemplo como pai e péssimo exemplo como homem, como marido, como companheiro, péssimo! Se ainda tivesse bombando na carreira, mas a gente já tem até a brincadeira de colocar o nome dele naquele jogador que está caindo sempre", declarou Luana Piovani.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA CARAS BRASIL: