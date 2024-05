Guga Chacra surge em foto rara com a esposa. Saiba quem é!

Correspondente internacional da Globo, Guga Chacra foi fotografado em uma foto rara ao lado da esposa. Saiba qual é a profissão dela

O jornalista Guga Chacra, que é correspondente internacional da Globo, surgiu em uma foto rara com a esposa, Ana Maria Meirelles. Os dois são discretos com a vida pessoal e não costumam compartilhar fotos do relacionamento nas redes sociais. Inclusive, o perfil dela no Instagram é fechado. Porém, eles apareceram felizes em uma foto compartilhada por uma amiga.

A apresentadora Silvia Poppovic foi visitar Guga e Ana Maria em Nova York, Estados Unidos, e registrou o encontro especial. Guga e Ana surgiram ao lado de Silvia em fotos no Instagram. “Jantar delicioso na casa de Ana Maria Meirelles e Guga Chacra. Obrigada pela noite especial”, disse ela na legenda.

Ana Maria é sócia da empresa House of Canfield, que faz reformas residenciais nos Estados Unidos por meio de soluções criativas e com design de interiores. Ela tem experiência em construção e gerenciamento de projetos e já trabalhou em diferentes locais.

Guga e Ana são casados desde 2014 e são pais de duas crianças, Júlia e Antônio.

View this post on Instagram A post shared by Silvia Poppovic (@silviapoppovic)

Detalhe do cenário de Guga Chacra

Os fãs do comentarista Guga Chacra, que faz parte do time de talentos da GloboNews, ficaram surpresos com uma revelação sobre o cenário dele na emissora. Vivendo em Nova York, nos Estados Unidos, ele sempre aparece em um cenário que parece ser uma janela com vários prédios ao fundo. Porém, uma foto dos bastidores mostrou que ele não está na frente de uma janela!

A apresentadora Ana Maria Braga foi visitar o estúdio da Globo em Nova York e fez uma participação no quadro de Chacra na GloboNews. Então, a equipe dela mostrou uma foto dos bastidores e encerrou o mito da janela.

Na foto, Ana Maria e Guga apareceram sentados na frente de uma tela de TV, que transmitia uma imagem dos prédios de Nova York. Além disso, eles apareceram sentados em banquinhos e cadeira e com os pés apoiados em uma caixa.

Assim, os internautas reagiram à surpresa sobre o cenário mais simples do comentarista. “Chocado que o Guga Chacra nunca esteve numa janela. Era tudo falso”, disse um fã. “Nunca passou um passarinho aí”, brincou outro. “A mesinha e os bancos são caixotes. A ilusão da TV”, declarou mais um. “Descobrindo que a vida é uma mentira”, brincou um seguidor.