Jesus em The Chosen, Jonathan Roumie reflete sobre desafios com papel: 'Novos sentimentos'

Jonathan Roumie encara o papel de Jesus na série The Chosen, que está em cartaz nos cinemas com os episódios cinco e seis da quarta temporada. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator norte-americano e seu colega de elenco, Paras Patel, falam sobre o trabalho na obra, comentam relação com fãs brasileiros e refletem sobre desafios: "Novos sentimentos".

"Os elementos foram bem brutais nessa última temporada. Para mim, pessoalmente, foi um desafio manter aquele nível de foco com todos esses novos sentimentos e experiências de Jesus que ainda não tínhamos visto antes, e com muito mais roteiro em cima disso. Tudo isso juntou em um esforço saudável. Como resultado, tivemos muitos momentos bonitos nessa temporada", declara Jonathan Roumie sobre o trabalho em The Chosen.

"Na temporada quatro, nossa rotina de filmagens foi muito mais difícil. Filmamos praticamente todos os dias expostos ao calor e ao sol. Tínhamos que esperar os aviões passarem para fazer os takes. Isso foi um grande desafio", acrescenta Paras Patel, que vive Mateus na série.

Ao lado de Lara Silva, intérprete de Éden em The Chosen, os atores estiveram de passagem pelo Brasil em março deste ano para promover o lançamento da nova temporada nos cinemas do país. "Ainda não tivemos muita interação com os fãs, mas antes de vir para cá, para mim, os fãs foram super apaixonados, os mais apaixonados que eu já vi. Estava muito animado para vir para cá e conhecer vários deles pessoalmente", explicou Jonathan Roumie, na época.

Paras Patel também não escondeu a animação com o público brasileiro e fez questão de se declarar para os fãs: "Meu povo brasileiro! Nunca achei que iria querer me conectar tanto com uma cultura como a de vocês. Por conta dos fãs aqui e do amor que eles mostraram por mim e por todos nós, isso só faz o meu coração maior. É por isso que estou tentando aprender português ativamente e estar mais por aqui. Essa é a minha primeira vez no Brasil, então estou muito animado. O fato de eu estar aqui por conta de The Chosen e o impacto que a série tem faz esse momento ser muito especial".