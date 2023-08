Bruna Griphao se emociona ao relembrar participação no BBB 23: “Não olhei pra trás”

A influenciadora e ex-BBB Bruna Griphao se emocionou quando relembrou sua participação no BBB 23

Nesta segunda-feira, 21, Bruna Griphao relembrou em entrevista sua participação no BBB 23. A atriz se emocionou ao comentar sobre o reality show durante o “PodDelas” podcast apresentado por Tata Estanieck e Boo Unzueta.

“O Big Brother me trouxe uma coisa que eu tinha perdido há muito tempo, que é coragem. Eu me reencontrei muito numa mulher corajosa que tinha perdido. Essa realização pessoal não tem preço. Meus pais falam ‘O Big Brother te salvou’, e eu estava muito mal mesmo”, começou comentando a artista.

A influenciadora, que foi finalista do programa, ainda revelou a sensação de ter vivido a experiência do reality dirigido por Boninho. “Eu fui, não olhei pra trás. Me fez recuperar minha coragem e me reconhecer”, disse Bruna já emocionada.

“Eu fui para me provar isso. A realização de colocar minha cara a tapa é inacreditável. Eu me joguei e conquistei o meu lugar. Me sinto uma mulher muito mais livre, confiante, leve e forte. Eu já sabia que era, e precisava me reconectar com isso. Nas pequenas coisas, o medo que já me paralisou em algum lugar, já não existe mais”, ainda disse a influenciadora.

Bruna, que também é cantora, ainda admitiu que cometeu alguns erros na casa mais vigiada do Brasil e se arrepende: “Estou aberta para ouvir qualquer tipo de crítica. Se eu errei, vou reconhecer, tentar melhorar e pedir desculpa. Isso eu fazia o tempo todo na casa, e não tem problema nenhum, porque eu errava toda hora. Estou muito disposta a aprender e enxergar para melhorar. Sei exatamente quais são os meus gatilhos, o que me fez reagir de certa maneira. Eu esperava algumas reações e luto para ser uma pessoa melhor”.

Ainda na primeira semana do BBB 23, Bruna se viu envolta em polêmica por conta da sua relação com o modelo Gabriel Fop. Os dois começaram a usar uma linguagem violenta um com o outro, e o apresentador Tadeu Schmidt precisou chamar a atenção da casa para o que estava acontecendo.

“Eu sabia que tinha um lado explosivo, e odeio. Vem de criação, de família, relacionamentos. Eu passei por algumas coisas muito difíceis, só que esse lado estava adormecido em mim há muitos anos, e lá dentro ele veio à tona. Eu sabia, que, principalmente em relação a homens, eu sabia que me sentiria acuada e iria reagir dez vezes mais. Me sentia muito ofendida e humilhada, e às vezes nem era nada demais. Era um lugar meu de anos, histórias e traumas que a gente trabalha na terapia”, concluiu.

Campeã!

Quem saiu vencedora do BBB 23 foi a médica Amanda Meirelles. Ao final do reality, a participante já tinha acumulado a bolada de R$ 2.880.000, e em recente entrevista, a campeã comentou o que fez com todo esse dinheiro.

"O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.