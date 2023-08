Amanda Meirelles revela o que fez com o prêmio do BBB 23

Vencedora do BBB 23, a médica Amanda Meirelles conta sobre qual foi o destino do seu prêmio milionário na atração: 'Vale a pena gastar?'

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles já definiu o destino do seu prêmio milionário do reality show da Globo. Ela venceu o Big Brother Brasil 23 em abril deste ano e conquistou a fortuna de R$ 2.880.000. Agora, a estrela contou o que fez com o valor impressionante e mostrou que é bem contida em seus gastos.

Amanda revelou que colocou o dinheiro em um investimento após pagar uma viagem para os seus pais para Bariloche, já que eles queriam conhecer a neve. “O dinheiro está aplicado e rendendo. Com os rendimentos, eu pago a parcela do Fies (financiamento estudantil). Eu sempre lidei com o fato de não ter dinheiro. E agora que tenho eu vejo que a responsabilidade é muito maior. Então, sempre penso: 'Vale a pena comprar? Vale a pena gastar?'”, contou ela em entrevista na coluna Play, do Jornal O Globo.

“Sou bem mão de vaca. Mas lógico que me dou uns mimos às vezes. Compro, mas sempre com parcimônia e cautela, para que o dinheiro permaneça ali e eu não fique sem”, afirmou ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda fala sobre sua vida pós-BBB

Recentemente, Amanda participou do programa Encontro, da Globo, e contou sobre como anda a sua vida após se tornar milionária no Big Brother Brasil 23. Ela contou que está aproveitando esses primeiros meses fora do reality show para se reconectar com ela mesma e percebeu que tem a missão de passar informações sobre saúde para as pessoas.

“Estou me reconectando comigo mesma. Estou tentando usar a minha voz para falar sobre saúde, informação, levar um pouco de mim com gestos e atitudes. Eu entrei no programa, mas não consigo deixar de ser médica, quero informar as pessoas. Eu estou usando as minhas redes para fazer isso”, disse ela.

Então, ela contou que lida bem com a fama e os seguidores nas redes sociais. “Estou muito feliz. A consequência do programa foi a fama, mas para mim a fama veio como uma missão. As pessoas me acompanham pelo que viram lá. Está sendo uma experiência muito bacana”, declarou.

Amanda é médica intensivista e pós-graduada em dermatologia. Atualmente, ela está com o foco em sua carreira como comunicadora. “Acredito que fortalecer o diálogo sobre pautas importantes da área da saúde para a sociedade é imprescindível. Como médica, é muito emocionante e gratificante ter a oportunidade de participar dessa conversa, e informar um pouco o público sobre descobertas da área em um programa de TV aberta. Pretendo cada vez mais unir a comunicação com a medicina de forma que eu consiga usar a minha influência para transformar vidas”, declarou ela por meio de sua assessoria de imprensa.