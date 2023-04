BBB 23: Amanda é a grande campeã com 68,9% dos votos: 'Planta ganha o programa?!'

Amanda venceu o BBB 23 após enfrentar a grande final contra Aline Wirley e Bruna Griphao

A médica Amanda é a grande campeã do BBB 23, da Globo. Na noite desta terça-feira, 25, ela ouviu o apresentador Tadeu Schmidt anunciá-la como a vencedora da edição e do maior prêmio da história do Big Brother Brasil. Ela levou para casa o prêmio de R$ 2.880.000 e também um carro 0km. "Planta ganha o programa?!", disse ela ao comemorar a vitória no jardim da casa do programa.

Amanda conquistou o público do reality show e conquistou 68,9% dos votos na grande final após enfrentar Aline Wirley e Bruna Griphao na última votação do público na temporada.

O segundo lugar do BBB 23 ficou com Aline Wirley com 16,98% dos votos. E Bruna Griphao ficou na terceira posição do ranking da final com 14,14% dos votos.

No discurso para anunciar o vencedor, Tadeu Schmidt deu os parabéns para as finalistas e destacou os méritos delas nas atitudes e no jogo. Ele falou sobre o jeito maternal e de garra de Aline ao longo do jogo. Sobre Amanda, ele comentou sobre ela ter sido a que mais recebeu plantas no queridômetro e destacou a força dela como médica de UTI. Ao falar de Bruna, ele falou sobre o jeito transparente dela no programa.

"O que faz alguém vencer o BBB é a capacidade de conquistar pessoas, fazer as pessoas votarem em você e pela sua vitória. E como se consegue isso? Admiração, são as atitudes, cada edição tem um motivo diferente. Você se conectou com as pessoas de maneira especial, encontrou felicidade nas suas conquistas. Você estendeu a mão para uma pessoa e milhares de pessoas estenderam a mão para você", disse ele ao anunciar a vitória de Amanda.

Amanda era apontada como a favorita para vencer o BBB 23 há algumas semanas. Ela conquistou o público com o seu jeito de 'gente como a gente' ao longo da temporada. Ela fez dancinhas divertidas nas festas, foi carinhosa com todos, teve estratégia em momentos do jogo e também fez amizades verdadeiras. Inclusive, ela até foi shippada com Cara de Sapato por causa da proximidade deles e do jeito como ela o ajudava a lidar com a ansiedade no confinamento. Ela também venceu provas e até teve uma briga com Ricardo. Inclusive, ela venceu a Prova da Finalista, que foi de resistência e durou mais de 17 horas.