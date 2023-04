BBB 23: Saiba qual é o valor do prêmio para a grande campeã da edição

Saiba qual é o valor milionário do prêmio do BBB 23 e que horas começa a grande final nesta terça-feira, 25

Chegou o dia! A grande final do BBB 23, da Globo, acontece na noite desta terça-feira, 25, e vai anunciar quem é a vencedora da edição. As finalistas são: Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. Uma delas vai levar para casa o maior prêmio da história do reality show.

O prêmio do BBB 23 é no valor de R$ 2.880.000 . No início da edição, o valor era de R$ 1.500.000 e foi aumentando a cada paredão. Isso porque os participantes participaram de uma dinâmica diferente nesta temporada. Em cada paredão, os brothers faziam palpites de quem seria o eliminado. A cada acerto, eles somavam um valor ao prêmio final .

Vale lembrar que o prêmio do Big Brother Brasil aumentou ao longo dos anos. No BBB 1, o valor para o vencedor foi de R$ 500 mil. Em 2005, o prêmio aumentou para R$ 1 milhão. E o valor voltou a aumentar em 2010, ficando em R$ 1,5 milhão até o ano de 2022.

A final do BBB 23 será exibida a partir das 22h25 , logo após a novela Travessia, da Globo. A celebração contará com a presença dos ex-participantes e também terá shows especiais de Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho e Lauana Prado.

Taróloga faz previsão sobre quem pode vencer o BBB 23

A taróloga Ana de Évora fez uma previsão para a grande final do BBB 23, da Globo. Em uma previsão do futuro, a taróloga apontou quem deve ser a sortuda que pode vencer a temporada!

Ana de Évora contou que abriu as cartas para ver quem será a campeã e saiu o nome de Amanda. Segundo a taróloga, Amanda deve vencer o BBB 23. Inicialmente, a taróloga fez a previsão no mês de março e a mesma resposta foi dada em abril.

“Há mais de um mês eu fiz uma previsão de que a Amanda seria a campeã do BBB e eu volto aqui reafirmando que a Amanda será campeã do BBB. Vou tirar algumas cartas aqui para reforçar essa energia da Amanda", disse a sensitiva em um vídeo nas redes sociais. Após abrir as cartas novamente, ela declarou: “Confirma a vitória da Amanda”.