BBB 23: Globo revela quem vai cantar na noite da grande final

Saiba quem vai se apresentar na noite da grande final do BBB 23, que acontecerá no dia 25 de abril

Nesta quinta-feira, 6, a TV Globo revelou detalhes de como será a grande final do BBB 23, da Globo, que vai acontecer no dia 25 de abril. A emissora contou que quatro cantores vão animar a noite de festa, sendo eles: Carlinhos Brown, Iza, Mumuzinho e Lauana Prado.

Os artistas prometem agitar o público com seus grandes sucessos antes do anúncio de quem será o grande vencedor do reality show. Além disso, a Globo anunciou que os ex-participantes da temporada estarão presentes no estúdio do reality junto com o apresentador Tadeu Schmidt.

O BBB 23 terá 100 dias de duração e vai entregar o maior prêmio da história do programa para o vencedor. Isso porque, a cada eliminação, o prêmio aumenta um pouco mais. Atualmente, o prêmio já está em R$ 2.190.000,00 – e vai aumentar nas próximas semanas.

Tadeu Schmidt faz homenagem para Marvvila após eliminação

Marvvila (23) foi eliminada na noite de terça-feira, 04, com 16,95% dos votos no décimo segundo paredão do BBB 23, em disputa contra Amanda, Domitila e Larissa, e foi recebida por Tadeu Schmidt (48) ao deixar a casa mais vigiada do Brasil. Na conversa, Marvvila respondeu o que faria diferente no reality show. "Essa questão de grupo, eu acho que me complicou muito porque muitas coisas eu queria fazer, já votei em pessoas que eu não queria votar, me calei muitas vezes pra tentar entender o outro parceiro que estava do meu lado por ver que a pessoa estava sofrendo mais do que eu, então acho que isso me prejudicou no jogo", contou.

Por fim, Tadeu Schmidt cantou a canção feita especialmente para Marvvila. "Tudo que bate volta, a vida é assim. Pois quem sabe as horas também pode ver o fim. Sorte grande é tê-la, sorridente a cantar. Marvvila, mas que beleza, solta a voz pra brilhar!", disse ele.