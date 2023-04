BBB 23: Taróloga faz previsão sobre quem vai ganhar o reality show

Taróloga Ana de Évora abre as cartas para definir quem vai ser a campeã do BBB 23: 'Essa energia'

A taróloga Ana de Évora fez uma previsão para a grande final do BBB 23, da Globo. O reality show tem três finalistas: Aline Wirley, Amanda e Bruna Griphao. Uma delas será declarada como a campeã da edição na noite de terça-feira, 25. Em uma previsão do futuro, a taróloga apontou quem deve ser a sortuda!

Ana de Évora contou que abriu as cartas para ver quem será a campeã e saiu o nome de Amanda. Segundo a taróloga, Amanda deve vencer o BBB 23. Inicialmente, a taróloga fez a previsão no mês de março e a mesma resposta foi dada em abril.

“Há mais de um mês eu fiz uma previsão de que a Amanda seria a campeã do BBB e eu volto aqui reafirmando que a Amanda será campeã do BBB. Vou tirar algumas cartas aqui para reforçar essa energia da Amanda", disse a sensitiva em um vídeo nas redes sociais. Após abrir as cartas novamente, ela declarou: “Confirma a vitória da Amanda”.

Vale lembrar que o prêmio do BBB 23 será o maior da história do reality show. O prêmio está no valor de R$ 2.880.000 - já que o prêmio começou em R$ 1,5 milhão e foi aumentando a cada paredão.

Amanda fala sobre a grande final

Finalista do BBB 23, Amandarefletiu sobre a conquista de chegar à final do reality show. No Quarto Deserto, Bruna Griphao e Aline Wirley conversavam sobre a reta final do jogo. Sobre como caso Ricardo não tivesse conquistado o Anjo Autoimune, talvez Sarah Aline estivesse entre as finalistas.

No meio da fala de Bruna, Amanda interrompeu e anunciou para as sisters: “Gente, tive uma coisa agora, um pensamento”. Deixando as aliadas e finalistas curiosas, Amanda então explicou qual foi esse pensamento: “De onze pipocas fui a sobrevivente”.

“Você falando Facinho [Ricardo], [Cezar] Black, eu fiquei pensando: cara, de onze pipocas eu fui a última”. As aliadas de Amanda aplaudiram, e Aline Wirley brincou com a médica: “Nossa pipoquinha”.