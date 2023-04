Reação de Amanda ao vencer o BBB23 constrange o público: "O que foi isso?"

Chacota? Reação bizarra de Amanda no finalzinho do programa divide opiniões; veja o que rolou

Campeã do BBB23 já na madrugada desta quarta-feira (26), Amanda acabou virando assunto nas redes sociais por um detalhe inusitado. É que logo após ser anunciada como vencedora, ela reagiu de uma forma que foi considerada vergonhosa por alguns telespectadores.

Tudo aconteceu no jardim da casa, local no qual ela foi parabenizada por Tadeu Schmidt. "Parabéns Amanda, campeã do BBB23", disparou ele enquanto todos os brothers aplaudiam a vitória da médica que vai desembolsar um prêmio de quase R$ 3 milhões.

Foi então que ela teve uma reação inesperada e improvisou uma dancinha toda desengonçada."Muito obrigada. Planta ganha o programa?", disparou ela. "Meu Deus, eu tô milionária", completou a médica. A situação não parou por aí: na sequência, a produção explodiu um canhão de papel picado que deu um susto na sister.

Nas redes sociais, o momento foi considerado bizarro. "Que constrangimento, o Tadeu não sabia onde enfiar a cara", disparou um. "Tudo mal planejado", criticou outro. "Ganha. Tá aí. O último a sair apaga a luz dessa bomba que foi essa edição. Asco", comentou outro.

Veja:

BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz Bruna Griphao aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?