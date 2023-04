BBB23: Bruna Griphao passa mal em crise durante ao vivo da Grande Final

Atriz Bruna Griphao sofre crise de ansiedade durante final do BBB23 e revela estar passando mal no dia 100 do reality

Na noite desta terça-feira, 25, a atriz Bruna Griphao, grande finalista do Big Brother Brasil 23, disputando o prêmio milionário com a cantora e ex-Rouge Aline Wirley e a médica Amanda Meirelles, revelou para o apresentador do reality, Tadeu Schmidt, que está sofrendo com crise durante o 100º dia do programa.

Quando Tadeu perguntou para as finalistas como cada uma estava, a atriz aproveitou para desabafar: “Eu tô passando mal, eu tô passando muito mal, estou suando frio, estou passando mal de um jeito que eu nunca passei, passando muito mal”, revelou Bruna.

“Mas estou muito feliz, muito grata, muito feliz de estar com essas duas mulheres maravilhosas aqui do meu lado. Seja o que Deus quiser, o que o público quiser. Estou muito feliz e muito grata, qualquer sentimento de nervosismo e de medo não chega perto do sentimento de gratidão que eu estou sentindo agora. E é isso, amo muito vocês”, completou a finalista. Quem será que vai levar o prêmio equivalente à R$ 2,88 milhões nesta noite tão tensa de decisão do reality?

Spoiler? Amanda e Bruna Griphao provam os looks da final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final do reality. Durante a tarde desta terça-feira, 25, as finalistas deram um spoiler dos looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as peças que separaram no início do programa para usar no dia especial.

Amanda Meirelles (32) revelou que vai usar um vestido tubinho justo no comprimento midi com muitas aplicações de brilho. Já Bruna, escolheu um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas, totalmente justo. Aline Wirley, que também disputa o prêmio, ainda não revelou o look escolhido para a ocasião.