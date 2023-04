BBB 23: Amanda e Bruna Griphao provam os looks que vão usar na noite da final

Finalistas do BBB 23, Amanda e Bruna Griphao revelam quais são os looks que vão usar na noite da grande final

O clima já está de preparação na casa do BBB 23, da Globo, para a grande final. Na tarde desta terça-feira, 25, Amanda e Bruna Griphao já provaram os looks que vão usar mais tarde. Após 100 dias de confinamento, elas foram experimentar as roupas para ver se precisavam de algum ajuste ou não.

Amanda revelou que vai usar um vestido longo prateado com muito brilho. O modelito é justo ao corpo e destaca a beleza dela.

Por sua vez, Bruna Griphao usará um conjunto de top sem alças e minissaia de verniz marrom, com aplicações de correntes douradas. O modelito é praticamente 'embalado à vácuo' e destaca as curvas dela.

Aline Wirley não chegou a provar o seu look da final, mas contou que vai usar uma calça com corselet.

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Os últimos apelos das finalistas do BBB 23

Na manhã desta terça-feira, 25, as finalistas do BBB 23 fizeram os últimos vídeos do raio-x da temporada e pediram votos para o público.

Bruna Griphao disse: "É hoje! Muito feliz por ter chegado até aqui. Estou muito, muito feliz. Ontem a gente assistiu nossos VTs... Nossa, como a gente viveu esse programa. Como eu vivi esse programa. Tem tanta coisa, tanta coisa... É muito louco chegar até aqui, é bizarro. Como eu briguei, mas como eu chorei. Como eu ri, como eu ri, como fiz amizades... Eu fiz tudo aqui dentro, vivi tudo que é possível viver. Ganhar prova, ir para o [Castigo do] Monstro... Tudo, tudo, tudo possível. Chorei, ri, briguei, gritei, mas eu vivi esse programa. Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Seja o que Deus e vocês quiserem. Quero muito ganhar, mas estou muito feliz. Obrigada, gente!".

Aline Wirley comentou: "Meu Deus, nosso último Raio-X! Meu último Raio-X aqui dentro. É surreal pensar que 100 dias se passaram. Não fiz nada aqui dentro sozinha, não fiz. Caminhei ao lado de pessoas incríveis, e, se eu estou aqui hoje, é muito porque vocês acreditaram em mim. Então um dos maiores presentes para mim, para eu poder estar aqui hoje, é também essa conexão com cada um de vocês. Para que tudo o que eu faça aí fora seja da maneira mais honesta. Estou muito feliz. Para qualquer e toda pessoa que tenha se conectado comigo, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Seja bem-vinda à minha vida, ao meu jeito, à minha família. Essa sou eu, Aline por inteiro. Votem muito, porque eu quero muito ganhar esse prêmio. Mas eu estou tão feliz e muito grata. Muito obrigada por tudo e saudades já!".

Amanda afirmou: "Último Raio-X aqui, espero que vocês tenham me entendido. Às vezes eu falei meio dormindo, sei que pode ter ficado um pouco confuso [risos]. Estou tentando levar a vida mais leve e isso não me torna menos comprometida a realizar os meus sonhos. Muito obrigada, espero que tenham entendido a Amanda que eu sou. Espero que tenham conseguido enxergar a minha essência aqui dentro. Gratidão a todo mundo que está votando, continuem ainda. Sei que essas duas mulheres que estão competindo comigo [Bruna Griphao e Aline Wirley] são extremamente fortes, mas, por favor, é a última pipoquinha, mas não menos importante. É isso, obrigada por me ouvirem sempre".