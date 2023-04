BBB23: Bruna Griphao faz último apelo ao público na final do reality: “Quero muito”

Bruna Griphao analisa trajetória no reality e abre o coração sobre a chance de se tornar a grande campeã do BBB23

Finalista do BBB23, a atriz Bruna Griphao (23) gravou seu último Raio-X n casa mais vigiada do Brasil. Visivelmente emocionada, a loira analisou sua trajetória no reality, além de agradecer o apoio do público e ponderar sobre a possibilidade de se tornar a grande campeã do BBB23, já que a vencedora do prêmio será revelada na noite desta terça-feira, 25.

Logo no início do vídeo diário, Bruna se emocionou: "É hoje! Muito feliz por ter chegado até aqui. Estou muito, muito feliz. Ontem a gente assistiu nossos VTs... Nossa, como a gente viveu esse programa. Como eu vivi esse programa. Tem tanta coisa, tanta coisa... É muito louco chegar até aqui, é bizarro", disse assustada.

Em seguida, Bruna apontou seus erros e acertos no reality: “Como eu briguei, mas como eu chorei. Como eu ri, como eu ri, como fiz amizades... Eu fiz tudo aqui dentro, vivi tudo que é possível viver. Ganhar prova, ir para o [Castigo do] Monstro... Tudo, tudo, tudo possível. Chorei, ri, briguei, gritei, mas eu vivi esse programa”, ela abriu o coração.

Para concluir seu último vídeo no confessionário do reality, a loira agradeceu o apoio público e falou sobre o prêmio do programa: “Estou muito feliz de ter chegado até aqui. Seja o que Deus e vocês quiserem. Quero muito ganhar, mas estou muito feliz. Obrigada, gente!", ela concluiu seu último raio-X do BBB23.

Saiba qual é o valor do prêmio para a grande campeã da edição

Chegou o dia da grande final do BBB 23, da Globo. Na noite desta terça-feira, 25, o apresentador Tadeu Schmidt vai anunciar quem é a vencedora da edição, entre as finalistas Aline Wirley (41), Amanda (32) e Bruna Griphao. Uma delas vai levar para casa o maior prêmio da história do reality, que acumulou em R$ 2.880.000 com as dinâmicas entre os participantes.