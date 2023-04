BBB 23: Amanda faz último apelo no Raio-x ao lembrar ser a única pipoca na final

Amanda falou pela última vez no confessionário e se emocionou ao lembrar que foi a única anônima que permaneceu no BBB 23

O trio finalista realizou o último raio-x do BBB 23 e se emocionou ao falar com o público e pedir pela última vez o voto do público. Amanda aproveitou para fazer um apelo e dizer que é a última pessoa do grupo pipoca a sobreviver ao jogo.

Emocionada, a loira refletiu sobre o último dia e afirmou: "Último Raio-X aqui, espero que vocês tenham me entendido. Às vezes eu falei meio dormindo, sei que pode ter ficado um pouco confuso [risos]. Estou tentando levar a vida mais leve e isso não me torna menos comprometida a realizar os meus sonhos".

Ela agradeceu aos fãs e aproveitou para defender sua permanência sendo a única anônima a sobrar na final:"Muito obrigada, espero que tenham entendido a Amanda que eu sou. Espero que tenham conseguido enxergar a minha essência aqui dentro. Gratidão a todo mundo que está votando, continuem ainda. Sei que essas duas mulheres que estão competindo comigo [Bruna Griphao e Aline Wirley] são extremamente fortes, mas, por favor, é a última pipoquinha, mas não menos importante. É isso, obrigada por me ouvirem sempre".

Enquete BBB 23: Quem deve vencer: Aline Wirley, Amanda ou Bruna Griphao? Aline Wirley

Amanda

Bruna Griphao

Raio-X de Aline e Bruna

A atriz Bruna Griphao relembrou sua trajetória intensa no reality ao falar com o público no confessionário: "É muito louco chegar até aqui, é bizarro. Como eu briguei, mas como eu chorei. Como eu ri, como eu ri, como fiz amizades... Eu fiz tudo aqui dentro, vivi tudo que é possível viver. Ganhar prova, ir para o [Castigo do] Monstro... Tudo, tudo, tudo possível. Chorei, ri, briguei, gritei, mas eu vivi esse programa”.

A ex-Rouge Aline Wirley se disse contente em ter se mostrado verdadeiramente: "Estou muito feliz. Para qualquer e toda pessoa que tenha se conectado comigo, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Seja bem-vinda à minha vida, ao meu jeito, à minha família. Essa sou eu, Aline por inteiro"