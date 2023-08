Ex-BBB Amanda abre o jogo sobre a vida fora do BBB: 'Uma missão'

No programa Encontro, a ex-BBB Amanda Meirelles revela qual é o seu foco após se tornar milionária no reality show da Globo

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles participou do programa Encontro, da Globo, nesta quarta-feira, 2, e contou sobre como anda a sua vida após se tornar milionária no Big Brother Brasil 23. Ela contou que está aproveitando esses primeiros meses fora do reality show para se reconectar com ela mesma e percebeu que tem a missão de passar informações sobre saúde para as pessoas.

“Estou me reconectando comigo mesma. Estou tentando usar a minha voz para falar sobre saúde, informação, levar um pouco de mim com gestos e atitudes. Eu entrei no programa, mas não consigo deixar de ser médica, quero informar as pessoas. Eu estou usando as minhas redes para fazer isso”, disse ela.

Então, ela contou que lida bem com a fama e os seguidores nas redes sociais. “Estou muito feliz. A consequência do programa foi a fama, mas para mim a fama veio como uma missão. As pessoas me acompanham pelo que viram lá. Está sendo uma experiência muito bacana”, declarou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Amanda Meirelles 🤙🏼 (@ameirelles)

Amanda Meirelles rebate rumores de romance

A ex-BBB Amanda Meirellesdesabafou sobre especulações envolvendo a sua vida amorosa e pediu para os fãs confiarem em sua palavra. “Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem”, disse ela nas redes sociais.

Então, Amanda destacou a sua própria trajetória de sucesso. “As mulheres batalharam anos para conseguir seu espaço. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia. Então só vou dizer uma coisa para vocês: acreditem no que eu falo!”, declarou.

++ Solteiro ou namorando? Cara de Sapato revela seu status de relacionamento