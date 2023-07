Solteiro ou namorando? Cara de Sapato revela seu status de relacionamento

Em entrevista na Revista CARAS, Cara de Sapato fala sobre Amanda Meirelles e revela se está namorando ou está solteiro

O lutador e ex-BBB Cara de Sapato foi entrevistado pela Revista CARASdurante a temporada do CARAS Inverno em Campos do Jordão e falou sobre qual é o seu status de relacionamento atualmente. O rapaz garantiu que está solteiro, mas quer encontrar uma companheira para a vida.

"Sim, estou solteiro. Mas quero demais encontrar alguém legal, casar, ter filhos... Acho que isso é um dos grandes sonhos que tenho na minha vida. No momento certo, sei que vai acontecer. Agora eu estou focado no trabalho, em voltar às lutas...", disse ele.

Ao ser questionado sobre a torcida dos fãs por ele e Amanda Meirelles, que foi a campeã do BBB 23, ele afirmou: "Torcem sim. A Amandinha foi essencial para mim. Criamos um carinho muito especial um pelo outro, que agora segue da mesma forma. Temos uma grande amizade e eu espero levá-la para o resto da vida".

Por fim, o atleta contou sobre os planos para o futuro. "Tento não pensar muito lá na frente, mas nos próximos meses quero focar na abertura de um empreendimento próprio, aprender mais sobre todo esse mundo digital, que é enorme e sem limites, e voltar a lutar, claro. Eu sei que já falei antes, mas é que, de verdade, estou morrendo de saudade de estar num cage. Espero muito trazer uma vitória em breve", afirmou.

Em participação no PodCARAS, Cara de Sapato falou sobre a sua relação com Amanda Meirelles após o BBB 23. "Depois que eu fui começando a compreender e ver os 'edits', as pessoas são muito criativas… a história que criam na cabeça. Tem que conversar [com a Amanda] inclusive para entender isso que está acontecendo", disse ele.

"A Amandinha foi muito especial pra mim lá dentro e a gente sempre teve uma relação de amizade, de muito carinho, cumplicidade, de dar suporte um ao outro. A gente se ajudou muito lá dentro. De fato ela ter segurado a minha mão naquele momento para mim… quem tem crise de ansiedade, de pânico, sabe do que eu estou falando e é muito importante ter alguém que compreenda", afirmou o lutador.

Por fim, ele falou sobre a amizade entre eles. "Ela teve muita paciência para cuidar de mim naquele momento e eu fazia de tudo para fortalecer ela da melhor maneira, para que ela se sentisse forte, se sentisse capaz. As pessoas não estão acostumadas a ver essa amizade entre homem e mulher. Eu tenho muitas amigas mulheres e a Amandinha foi muito especial, o vínculo que a gente criou. E ali dentro, com toda a intensidade que a gente vive, isso se intensificou ainda mais", afirmou ele. "Com tudo isso que aconteceu ela continuou me exaltando, falando de mim, porque ela me conheceu e verdade e eu conheci ela de verdade", completou Cara de Sapato.