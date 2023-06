Cara de Sapato abre o jogo sobre relacionamento com Amanda: 'Intensidade'

Cara de Sapato participou do podcast CARAS não escondeu o quanto Amanda se tornou importante em sua vida durante o confinamento

Cara de Sapato (33) abriu o jogo sobre seu relacionamento com Amanda Meirelles (32) após o BBB 23. O ex-BBB declarou que as pessoas ainda não acostumadas a ver uma amizade entre um homem e uma mulher e que sua relação com a campeã do reality show se intensificou por causa do confinamento. "Intensidade", disparou ele durante uma participação no podcast CARAS.

Após o fim da 23ª edição do Big Brother Brasil, surgiram comentários nas redes sociais de que os dois estariam vivendo um romance. "Depois que eu fui começando a compreender e ver os 'edits', as pessoas são muito criativas… a história que criam na cabeça", afirmou ele. "Tem que conversar [com a Amanda] inclusive para entender isso que está acontecendo", completou.

Ele não esconde o quanto a loira se tornou importante em sua vida. "A Amandinha foi muito especial pra mim lá dentro e a gente sempre teve uma relação de amizade, de muito carinho, cumplicidade, de dar suporte um ao outro. A gente se ajudou muito lá dentro. De fato ela ter segurado a minha mão naquele momento para mim… quem tem crise de ansiedade, de pânico, sabe do que eu estou falando e é muito importante ter alguém que compreenda", afirmou o lutador.

Leia também:Cara de Sapato sobre contato com Dania após BBB 23: 'Sensível'

Cara de Sapato falou sobre a sensibilidade e empatia da médica ao entender alguém com crise de ansiedade. "Ela teve muita paciência para cuidar de mim naquele momento e eu fazia de tudo para fortalecer ela da melhor maneira, para que ela se sentisse forte, se sentisse capaz".

"As pessoas não estão acostumadas a ver essa amizade entre homem e mulher. Eu tenho muitas amigas mulheres e a Amandinha foi muito especial, o vínculo que a gente criou. E ali dentro, com toda a intensidade que a gente vive, isso se intensificou ainda mais", afirmou ele. "Com tudo isso que aconteceu ela continuou me exaltando, falando de mim, porque ela me conheceu e verdade e eu conheci ela de verdade", completou Cara de Sapato.