Cara de Sapato fala sobre ter sido expulso do BBB 23: 'Ainda penso'

Aprendizado e maturidade. Essas são só algumas das reflexões feitas pelo lutador de MMA Antônio Carlos Júnior (33), o Cara de Sapato, que viu sua vida mudar completamente desde que participou do Big Brother Brasil, no início do ano. Não só a experiência em si, mas o motivo pelo qual deixou a casa mais vigiada do País o fizeram enfrentar um período de críticas e questionamentos: apesar da grande torcida no reality, ele foi expulso por suspeita de importunação sexual contra a participante e digital influencer mexicana Dania Mendez (31) na dinâmica de intercâmbio. “Ainda penso, de diversas formas, sobre o que aconteceu. Tanto de um jeito positivo quanto negativo. Tento focar no lado positivo e a verdade é que tudo isso que aconteceu me fez refletir, amadurecer, aprender e enxergar de outra ótica um universo que, antes, não compreendia tão bem quanto hoje”, avalia.

Passada a repercussão por conta do tema, ele se sente leve e pronto para encarar a nova vida. Agora, ainda mais conhecido do público. Durante a temporada de CARAS Inverno, no Hotel Ort, em Campos do Jordão, o lutador e ex-BBB teve a chance de relaxar e se lançar a diversas experiências. “Foi muito legal minha primeira vez em Campos do Jordão. Já faz tempo que queria conhecer. Só escutava a galera falar, mas nunca tinha ido. Especial demais aproveitar esse momento com a CARAS, comer bem, me divertir e descansar. Realmente estava precisando disso”, elogia ele, que ressalta ainda os momentos de aventura ao lado do ator Igor Jansen (19), com quem firmou uma verdadeira amizade. “O passeio de quadriciclo, para mim, foi o melhor de todos! Adoro essas aventuras de carro, trilha e adrenalina. Com o Igor no volante, então, não tinha como ser mais emocionante”, diz, aos risos.

– Passada a repercussão e as demandas profissionais por conta do reality, como define seu momento atual de vida?

– Estou tentando focar em duas coisas. A primeira e principal delas, aprender um pouco mais sobre esse mundo da internet, que era algo que eu até vivia, mas não de uma forma tão intensa como é hoje. A segunda, claro, voltar a lutar. Já estou há um tempo sem lutar por conta dos compromissos e da lesão que tive no joelho. Estou me recuperando e cheio de ansiedade para voltar ao cage. Sou bastante competitivo e sinto muita falta da energia que as lutas me trazem. A ideia, agora, é tirar um tempo na Flórida e me preparar bastante para voltar às competições.

– Você fala bastante sobre aprendizado. Afinal, que aprendizado é este?

– Após o BBB, foram muitos ensinamentos. Para que eu vou esconder ou evitar falar sobre? Vou tirar algo de bom daquilo, foi uma experiência muito ruim, obviamente, mas procuro extrair toda a parte boa. Sinto que as críticas e reflexões me ajudaram aamadurecer. Esse é o meu aprendizado.

– De que forma as críticas refletiram em sua vida pessoal?

– Críticas mexem com qualquer ser humano. Ao mesmo tempo que tinham pessoas que davam carinho, suporte e amor na intenção de me fazer aprender, muitas outras pessoas só atacavam. Isso me fez questionar quem eu era.

– Seu fã-clube o apoia de uma forma muito intensa...

– Sim! E isso foi determinante para que eu tivesse coragem para continuar. Receber as palavras de suporte me fez ter forças para continuar caminhando, continuar aprendendo e me envolvesse em temas que antes eu não me envolvia tanto. A maior parte do meu fã-clube é composta por mulheres. Aprender sobre feminismo é retribuir tudo de bom que eu já aprendi com todas elas.

– Durante o programa, você também abordou a síndrome de Tourette. Qual a importância de tratar dessa temática?

– Minhas questões com a ansiedade eram meu maior medo quando eu decidi participar do programa. Eu sabia que podia ter crises lá dentro e, graças a Deus, tive pessoas muito especiais para me ajudar na casa. Sei que a ansiedade é um mal que, hoje em dia, atinge muitas pessoas e eu sempre tento trazer o assunto porque sei que as pessoas precisam de ajuda e não a buscam. Eu me trato, faço terapia e uso medicações que me ajudam, mas ainda existe um certo preconceito quando falamos sobre saúde mental. Faço de tudo para quebrar esse preconceito. Entender o que acontece com você é algo muito importante.

– Uma dessas pessoas especiais é a Amandinha. Aliás, há torcida por vocês, né?

– Torcem sim. A Amandinha foi essencial para mim. Criamos um carinho muito especial um pelo outro, que agora segue da mesma forma. Temos uma grande amizade e eu espero levá-la para o resto da vida.

– Você está solteiro?

– Sim, estou solteiro. Mas quero demais encontrar alguém legal, casar, ter filhos... Acho que isso é um dos grandes sonhos que tenho na minha vida. No momento certo, sei que vai acontecer. Agora eu estou focado no trabalho, em voltar às lutas...

– De que forma o esporte influencia sua vida?

– O esporte é uma grande ferramenta, proporciona saúde mental e física, te ensina sobre dedicação, respeito, hierarquia, além de ser uma grande chave de inclusão social. É algo que me preenche demais, que é essencial para meu tratamento contra a ansiedade.

– E a partir de quando você poderá voltar a lutar?

– Estou louco para voltar a lutar. No momento, ainda estou me recuperando da lesão no joelho, mas acredito que em novembro farei minha próxima luta.

– Além desse, quais são seus planos para o futuro?

– Tento não pensar muito lá na frente, mas nos próximos meses quero focar na abertura de um empreendimento próprio, aprender mais sobre todo esse mundo digital, que é enorme e sem limites, e voltar a lutar, claro. Eu sei que já falei antes, mas é que, de verdade, estou morrendo de saudade de estar num cage. Espero muito trazer uma vitória em breve.

FOTOS: PAULO SANTOS