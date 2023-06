Ex-BBB Amanda Meirelles faz desabafo sobre rumores de affair com Cara de Sapato

Amanda Meirelles desabafa ao ver rumores envolvendo seu nome com Cara de Sapato: 'Acreditem no que eu falo'

A ex-BBB e médica Amanda Meirelles surpreendeu os seus fãs nesta semana ao fazer um desabafo sobre os rumores que envolvem o seu nome em um suposto affair com o lutador Cara de Sapato. A torcida para que eles formem um casal começou quando eles ainda estavam confinados no BBB 23, da Globo, mas eles nunca assumiram nada além da amizade. Agora, ela desabafou ao ver os comentários sobre eles.

“Acho muito triste quando vejo uma notícia diminuindo uma mulher e resumindo ela a um homem”, disse ela nas redes sociais.

Então, Amanda destacou a sua própria trajetória de sucesso. “As mulheres batalharam anos para conseguir seu espaço. Eu sei que as pessoas que me acompanham aqui gostam de mim, sabem de toda a minha trajetória como médica, de tudo o que eu passei na pandemia, de tudo o que eu passei no programa, tudo o que eu vivi, gostam de acompanhar meu dia a dia. Então só vou dizer uma coisa para vocês: acreditem no que eu falo!”, declarou.

Cara de Sapato fala sobre Amanda Meirelles

Em participação no PodCARAS, Cara de Sapato falou sobre a sua relação com Amanda Meirelles após o BBB 23. "Depois que eu fui começando a compreender e ver os 'edits', as pessoas são muito criativas… a história que criam na cabeça. Tem que conversar [com a Amanda] inclusive para entender isso que está acontecendo", disse ele.

"A Amandinha foi muito especial pra mim lá dentro e a gente sempre teve uma relação de amizade, de muito carinho, cumplicidade, de dar suporte um ao outro. A gente se ajudou muito lá dentro. De fato ela ter segurado a minha mão naquele momento para mim… quem tem crise de ansiedade, de pânico, sabe do que eu estou falando e é muito importante ter alguém que compreenda", afirmou o lutador.

Por fim, ele falou sobre a amizade entre eles. "Ela teve muita paciência para cuidar de mim naquele momento e eu fazia de tudo para fortalecer ela da melhor maneira, para que ela se sentisse forte, se sentisse capaz. As pessoas não estão acostumadas a ver essa amizade entre homem e mulher. Eu tenho muitas amigas mulheres e a Amandinha foi muito especial, o vínculo que a gente criou. E ali dentro, com toda a intensidade que a gente vive, isso se intensificou ainda mais", afirmou ele. "Com tudo isso que aconteceu ela continuou me exaltando, falando de mim, porque ela me conheceu e verdade e eu conheci ela de verdade", completou Cara de Sapato.