Filipe Toledo abraça tempo em família e se prepara para Olimpíadas: 'Mente tranquila'

Em entrevista à CARAS Brasil, Filipe Toledo abre o jogo sobre novo momento de carreira e reflete sobre futuro dos filhos no surfe

Campeão mundial de surfe, Filipe Toledo se prepara para levar o Brasil para as Olimpíadas enquanto abraça tempo ao lado da família após pausa na carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o surfista abre o jogo sobre a nova fase no esporte e reflete sobre futuro dos filhos: "Mente tranquila".

"Me sinto muito realizado profissionalmente. Depois de mais de dez anos no circuito mundial de surf, consegui realizar o maior sonho da minha vida, que era me tornar campeão mundial. Ano passado, me tornei o primeiro brasileiro a ser bicampeão mundial de forma consecutiva, e isso é um orgulho muito grande para mim", compartilha Filipe Toledo .

"Vou competir nas Olimpíadas, representar o meu país e acho que não existe nada mais grandioso para um atleta do que isso. Acho que estou no meu melhor momento e estou aproveitando bastante o processo", acrescenta o surfista.

Em fevereiro, Filipe Toledo chamou a atenção da web ao desistir da temporada de 2024 da WSL, o Circuito Mundial de Surfe, para focar na saúde mental, na família e no preparo para as Olimpíadas. "Estou lidando com esse momento da melhor forma possível. Estou mantendo minha mente tranquila, curtindo minha família, viajando, conhecendo lugares que não tive a oportunidade de conhecer e me preparando forte para as Olimpíadas. O segredo é me dedicar ao máximo e me divertir nesse processo", explica ele.

Casado com Ananda Marçal, o surfista tem dois filhos , Mahina e Koa. Conhecido por compartilhar a paixão pelo surfe com os herdeiros, o atleta pondera sobre o futuro dos pequenos no esporte. "Sempre que tenho a oportunidade, tento levar as crianças para aprender a surfar e para elas se divertirem também. Mas eu sempre deixo isso à vontade deles, nunca vou forçar nada. Se eles um dia quiserem ser surfistas, vou dar todo o suporte do mundo, mas, nesse momento, é tudo uma diversão para eles. Deixamos essas conversas para quando eles forem mais velhos".

Nos preparativos para as Olimpíadas neste ano, ele também guarda o sonho de trazer uma medalha para o Brasil. "Os brasileiros podem esperar toda a minha dedicação e, sem dúvidas, o melhor de mim em Teahupoo. Estou bastante focado nos meus objetivos e seria incrível poder trazer uma medalha para o Brasil, se for de ouro, melhor ainda. Acho que alcançar esse feito é o que temos de mais grandioso para qualquer atleta do mundo".

Embaixador da Beyond The Club, Filipe Toleto ainda se prepara para a inauguração do clube de piscinas de ondas em São Paulo em junho de 2025 enquanto equilibra novidades na carreira. "No ano que vem, vou estar de volta ao WCT e irei dar o meu máximo, assim como fiz durante toda a minha carreira. Estamos bem ansiosos para inaugurar o IFT77, o Instituto Filipe Toledo, em Ubatuba, e a Beyond The Club em junho do ano que vem, além de muitos conteúdos audiovisuais autorais que lanço no meu próprio canal do Youtube. Todo mundo pode ficar de olho, porque tem muita coisa boa para sair do forno".

FOTOS: BEATRIZ RYDER E THIAGO DIZ