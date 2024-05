Renata Kuerten entrega desafios de dividir maternidade com carreira: 'Só quem é mãe sabe'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Kuerten fala sobre celebrar seu segundo Dia das Mães com a filha, Lorena, e entrega amor pela herdeira

Renata Kuerten celebra seu segundo Dia das Mães neste domingo, 12, após a chegada da filha Lorena em setembro de 2022. Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora do Esquadrão da Moda fala sobre o amor pela herdeira e entrega desafios de dividir a maternidade com a carreira: "Só quem é mãe sabe".

"Esse ano de maternidade foi maravilhoso, tanto que estava gravando um vídeo para o Dia das Mães e chorei horrores, porque é muito bom ser mãe. É uma experiência que só quem é mãe sabe e sente. É um sentimento inexplicável, não tem como colocar em palavras o que a gente sente pelo filho", declara Renata Kuerten .

"É impressionante, porque é um amor que cresce mais e mais a cada dia. Para ter uma noção, o cheiro da Lorena me dá uma alegria e um conforto que, ao mesmo tempo, quando eu saio de casa e deixo ela, me sinto culpada. É um mix de sentimentos que não dá para explicar, é muito doido", acrescenta a apresentadora.

Enquanto equilibra os desafios da maternidade , Renata Kuerten apresenta o programa Esquadrão da Moda, no SBT, ao lado de Lucas Anderi. A modelo explica que passou por um período mais tranquilo nas gravações da nova temporada do programa após os perrengues que viveu nos primeiros meses com a herdeira. "Esse ano foi mais tranquilo para mim. Ano passado tive crises de ansiedade porque deixei minha filha, que era muito pequenininha. Fico meio com essa culpa. Quem é mãe, entende".

Apesar de destacar que ainda lida com crises na jornada como mãe, ela conta que encontra ajuda e uma rede de apoio para lidar com os momentos na equipe do programa. "Hoje até tive uma crise de ansiedade lá em cima, fiquei conversando e respirando até que ela passou, mas acho que foi tranquilo, a gente consegue administrar. Tanto que é uma equipe tão legal que você acaba conversando, colocando para fora e se distrai".