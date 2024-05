Ana Hickmann faz alerta para mulheres no Dia das Mães: 'Tem que se cuidar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Ana Hickmann reflete sobre o papel da mãe na sociedade e deixa recado especial para o Dia das Mães

Mãe de Alezinho (10), a apresentadora Ana Hickmann (42) aproveita o Dia das Mães neste domingo, 12, para reforçar a importância do autocuidado na vida das mulheres. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista ainda deixa um recado especial para as famílias.

"A mãe, normalmente, acaba deixando sua vida, autocuidado e bem-estar de lado para cuidar dos filhos, da família, do lar e da sociedade", começa Ana Hickmann . "Temos que aprender que, para cuidar bem dos outros, a gente primeiro tem que se cuidar."

A apresentadora diz que, quando se sente bem, consegue passar sua felicidade para pessoas ao seu redor e aproveitar momentos especiais ao lado de quem ama. Para ela, o dia especial deve ser celebrado ao lado da família.

"[Temos que] cuidar de quem a gente ama, a gente nunca sabe o dia de amanhã, como a vida passa rápido… Piscou, a vida passou. Para quem tem a oportunidade de estar do lado da sua mãe, da pessoa que você ama, seja mãe de barriga, de coração, da forma que for, tem que aproveitar e curtir."

Além disso, ela também ressalta a importância do autocuidado na vida da mulher, e afirma que a atitude deve ser feita apenas para si, e não para agradar outra pessoa. Ela esteve presente na inauguração de uma loja da Rommanel, destinada a acessórios, em São Paulo, e explicou como as jóias a ajudam a mostrar sua personalidade.

"Trazer novas experiências para as mulheres é algo que eu amo fazer. Eu não consigo sair de casa sem um par de brincos, preciso estar vestindo algum acessório. Ele faz parte do meu look, da minha personalidade e de quem eu sou", acrescenta.

