Lucas Rangel fez cirurgia para reduzir testa? Influenciador explica

Lucas Rangel anunciou que iria realizar uma cirurgia para reduzir a testa, mas, algumas horas depois, revelou que tudo não passava de uma brincadeira

Na tarde desta segunda-feira, 24, o influenciador Lucas Rangel anunciou que iria realizar uma frontoplastia, cirurgia que visa reduzir o tamanho da testa, alegando que a parte superior do rosto sempre foi uma de suas inseguranças. No entanto, algumas horas depois, revelou que tudo não passava de uma brincadeira. Na verdade, ele passou por uma cirurgia refrativa para corrigir problemas de visão.

"Fazendo a cirurgia para diminuir a minha testa, ou melhor, para corrigir o grau dos meus olhos! (risos) Desculpa a piada da testa, mas não pude perder a chance. Fiquei de cara que você já sai enxergando praticamente sem óculos, um babado. Alguém sonha em fazer?", disse ele em uma publicação no Instagram.

No vídeo, ele detalhou como foi o procedimento. "Para quem não sabe, eu uso óculos há muito tempo. E, geralmente, quem usa óculos tem um sonho: nunca mais usar óculos", disse. "O que basicamente eles vão fazer é abrir um pedaço da minha córnea, jogar o laser e fechar", completou.

"Eu fiquei de mão dada com a enfermeira. Você não sente nada. Nem dor e nem nada. Mas dá gastura porque você tá acordado e vendo tudo", contou. Após o procedimento, ele mostrou que precisa usar óculos escuros para proteger o olho do sol. "Parece que tem uma névoa, mas eu já consigo enxergar".

Frontoplastia

Mais cedo, Lucas fez uma publicação que surpreendeu os seguidores. "Vou fazer minha cirurgia para reduzir minha testa!!! Guardei esse segredo por um tempo, até tomar coragem de contar (e fazer). Por muito tempo vivi com essa insegurança, mesmo fazendo piada me sentia triste e chorava escondido em casa. "Hoje isso vai mudar! Uma nova fase", anunciou Lucas.

Na publicação, ele compartilhou algumas imagens de seu rosto antes de passar pela suposta cirurgia. Nas imagens, ele aparece com a vestimenta hospitalar e com marcações no rosto, que indicam as partes que passariam por modificações.