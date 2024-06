Atriz de ‘Diário de uma Paixão’ é diagnosticada com doença sem cura

A atriz Gena Rowlands, que atuou no filme Diário de uma Paixão, luta contra uma doença neurológica e sem cura. A revelação foi feita pelo filho dela

A atriz Gena Rowlands, que atuou no filme Diário de uma Paixão (The Notebook), foi diagnosticada com uma doença neurológica sem cura. De acordo com o filho dela, Nick Cassavetes, a veterana está com a doença de Alzheimer e foi diagnosticada com demência.

Nick contou que a mãe interpretou uma senhora com Alzheimer no filme e é uma coincidência do destino que, na vida real, ela tenha recebido o mesmo diagnóstico. “Consegui que minha mãe interpretasse a Allie mais velha, e passamos muito tempo conversando sobre Alzheimer e querendo ser autênticos no filme, e agora, nos últimos cinco anos, ela está com Alzheimer. Ela está com demência total”, disse ele.

Na época do filme, a atriz Gena Rowlands contou que sua mãe também teve Alzheimer. “Foi particularmente difícil porque interpretei uma personagem com Alzheimer. Passei por isso com minha mãe e, se Nick não tivesse dirigido o filme, acho que não teria feito. Foi um filme difícil, mas maravilhoso”, afirmou ela.

Ator revela que tem chance de ter Alzheimer

O ator Chris Hemsworth, conhecido por viver o herói nórdico Thor nas telonas pela Marvel, descobriu depois de testes genéticos para sua série documental “Limitless” que tem uma chance oito a 10 vezes maior de desenvolver Alzheimer.

Durante o quinto episódio da produção, intitulado “Memory”, um médico fala que ele tem duas cópias do gene APOE4, que está ligado a um maior risco de contrair a doença durante a vida, como contou o ator durante uma entrevista à revista Vanity Fair, nesta quinta-feira, 17.

"Eles fizeram todos os meus exames de sangue e fizeram vários testes, e o plano era me contar todos os resultados na câmera e depois falar sobre como se pode melhorar isso e aquilo. E Peter Attia, que é o médico da longevidade naquele episódio e supervisiona grande parte do programa, ligou para [o criador do programa] Darren [Aronofsky] e disse: 'Não quero contar isso a ele na frente das câmeras. Tenha uma conversa paralela e veja se ele quer que isso esteja no programa'. Foi muito chocante porque ele me ligou e me contou", contou o ator.

Ele ainda revelou que seu avô tem a doença. "Minha preocupação era que eu não queria manipular e dramatizar demais e transformar isso em algum tipo de empatia piegas, ou qualquer outra coisa, para entretenimento. Não é como se eu tivesse recebido minha demissão", completou.