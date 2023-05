Renata Kuerten comemora primeiro Dia das Mães e relembra pânico: 'Punk'

Em entrevista à CARAS Brasil, Renata Kuerten compartilhou as surpresas e desafios de seus primeiros meses como mãe

Renata Kuerten (34), apresentadora do Esquadrão da Moda, teve sua primeira filha, Lorena, em setembro do ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, a modelo falou sobre comemorar seu primeiro Dia das Mães, compartilhou as surpresas e desafios dos primeiros meses de maternidade e ainda revelou que passou por uma síndrome do pânico depois do terceiro mês de sua primogênita, momento que definiu como 'punk'.

"[A maternidade] está sendo única e cheia de aprendizagem. Diferente e mais fácil. Tive um momento punk depois do terceiro mês de Lorena. Tive síndrome do pânico. Meu leite parou e me deu um medo fora do normal. Achei que não daria conta de tudo. Fui atrás de um médico e graças a Deus na mesma semana melhorei", revelou Renata Kuerten .

"Privação de sono é o maior desafio. Levei uma semana para me acostumar com os horários e acordar a noite. Mas logo a gente se acostuma e vicia [risos]. É um amor tão inexplicável", adicionou a modelo sobre os desafios de seus primeiros meses de maternidade . Renata Kuerten também compartilhou suas expectativas para seu primeiro Dia das Mães: "Estou super emocionada, está sendo um sonho para mim. Nós vamos passar em Brasília, este ano, na família do Beto. Mas só sei que com Lorena todos os dias são mágicos".

Lorena, que tem apenas sete meses, teve um nascimento precoce, quando a bolsa de Renata Kuerten estourou. Relembrando o momento, a apresentadora do Esquadrão da Moda ressaltou que foi surpreeendida pelo parto: "Foi incrível. Quando estourou a bolsa eu comecei a chorar muito. Um misto de medo e emoção. Achei que ia nascer ali mesmo, mas demorou tanto [risos]. Fui em casa e ainda fiz mala, liguei para amigos e familiares. Foi tudo tão lindo. Eu faria tudo novamente".

Apesar de ainda não ter completado um ano, a pequena já desenvolveu suas próprias características, como garantiu a mãe de primeira viagem: "Ela é a cara do meu marido, mas já percebi que ela me copia em tudo. Faço barulhos e ela copia".

Casada com o empresário Beto Senna, Renata Kuerten também contou sobre como faz para manter o amor aceso na relação em meio a correria da maternidade. "Casamento a gente tenta sempre tirar um tempinho para nós. Isso é muito importante. Manter carinho, jantares e aquele ar de namoro", afirmou.

Equilibrando o casamento, a maternidade e o trabalho, Renata Kuerten também estrela o programa Esquadrão da Moda como apresentadora, e comentou sobre as expectativas para a filha lidar com a própria imagem: "Acho que ela já se espelha em mim. Vou ver isso mais para frente. Ela só tem 7 meses ainda. Mas algo que acredito muito é na aceitação e no amor próprio".

Renata Kuerten apresenta o programa Esquadrão da Moda ao lado de Lucas Anderi - Foto: Rogerio Pallatta/SBT

Inspirada em sua própria mãe para seguir os passos da maternidade, a modelo compartilhou como é a relação com sua progenitora: "Sou mega ligada a minha mãe. Eu copio ela em tudo. Minha mãe é e sempre será meu maior exemplo na vida. Valores, força de vontade, energia, alegria, a gratidão que ela tem pelas pessoas e coisas. Ela é uma pessoa muito iluminada", revelou Renata Kuerten.

"A maternidade tem umas dicotomias interessantes. Embora seja muito trabalhoso e desafiador equilibrar tudo no dia a dia, não há nada mais prazeroso. Portanto, eu procuro não deixar de fazer absolutamente nada, mas ao mesmo tempo entregar tempo de qualidade quando estou com minha filha. O maior legado que procuro deixar para ela são os valores que procuro seguir na minha vida e uma educação consistente com isso", finalizou.