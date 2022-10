Renata Kuerten apresenta a filha recém-nascida: Lorena

Top e apresentadora, Renata Kuerten mergulha na doce rotina ao lado da primeira filha, Lorena

Por Tamara Gaspar Publicado em 28/10/2022, às 10h11

É impossível não notar o brilho no olhar, a voz animada, o sorriso fácil e as palavras cheias de emoção de Renata Kuerten (34). E a responsável por tamanha felicidade é a pequena Lorena (1 mês), a primeira filha da top e apresentadora com o eleito, Beto Senna (40). “Eu sempre sonhei ser mãe de menina, mas confesso que não estava planejando. No ano passado, congelei os óvulos, a ideia era deixar a gravidez para 2024 ou 2025. E, por conta dos hormônios, acabei ovulando sem menstruar e só descobri que estava grávida com três meses!”, lembra a estrela do Esquadrão da Moda, do SBT, em seu apartamento paulistano.

Mamãe de primeira viagem, Renata tem tirado de letra os cuidados com sua princesa. “Já fui babá do meu sobrinho e das minhas primas. Trocava fralda, dava banho, sou acostumada”, diz ela, que ainda conta com o apoio de Beto. “Ele ajuda muito! Por exemplo, dá mais banho do que eu... é uma forma de

conectar o pai com a filha. Ele é babão, conversa com ela e passa o dia dando beijinhos”, fala a top, cuja calmaria tem refletido em Lorena. “Ela é um anjinho, boazinha, mas é acelerada”, conta a catarinense.

– Lorena nasceu prematura. Ficou nervosa no parto?

– Ela nasceu com 36 semanas, mas veio prontíssima, se mexendo, com os olhinhos arregalados e pegou meu peito na hora. Minha bolsa estourou durante um exame de ultrassom e, na hora, fiquei assustada, mas logo me tranquilizei. Foram oito horas de contrações gigantescas e eu queria parto normal, mas acabamos na cesárea.

– E a amamentação?

– Bem tranquila, não tive fissuras e estou com bastante leite.

– Hoje se fala muito sobre romantizar a maternidade. Para você, tem sido tranquilo...

– Isso varia de mãe para mãe e de bebê para bebê. Eu sou tranquila e só me desespero um pouco na hora das cólicas, mas já entendi que assim como a dor vem, ela passa e a gente se acostuma.

– Quem tem ajudado vocês?

– Fiquei três noites na maternidade e lá tinha a opção de deixá-la no berçário, mas preferi que ficasse comigo, para eu já me acostumar. Em casa, minha mãe e irmã ajudaram e, agora, temos uma babá.

– Pensam em mais filhos?

– Eu já disse que queria só um, mas é tão gostoso que quero outro! É importante ter irmãos. Em casa, somos em três irmãs e não sei como seria minha vida sem elas.

– Quais valores quer passar?

– Já pensamos nisso e acredito que seja a parte mais difícil da maternidade. Respeitar o próximo, agradecer, ser educada, carinhosa... tudo isso a gente já fala para ela, porque, apesar de pequena, acredito que ela já absorve isso.

– Que lição aprendeu com seus pais e faz questão de ensiná-la?

– Respeito é o principal. Minha família sempre foi humilde. Nós víamos pessoas com coisas legais, roupas, brinquedos e minha mãe dizia: “Não podemos ter inveja, temos que trabalhar e batalhar para termos aquilo que queremos, não podemos passar por cima de ninguém e tudo tem seu tempo”.

– Vivemos um momento de incertezas no mundo, com problemas de violência, questões ambientais... se preocupa com o futuro que Lorena receberá?

– Tento não pensar nisso, inclusive, foi uma recomendação da pediatra. É preciso viver o agora, porque tudo passa tão rápido. Se ficar pensando nisso podemos gerar ansiedade e depressão.

– E as mudanças no corpo?

– Engordei 7,5 kg durante a gravidez e perdi tudo nos primeiros cinco dias. E sem dieta, porque como bem! A amamentação e a rotina exigem bastante da gente, dá fome e queima calorias!

– Como está o trabalho?

– Já voltei! Estou fazendo algumas campanhas e, em janeiro, começo as gravações do Esquadrão da Moda, do SBT.

– Onde se identifica mais: na moda ou na televisão?

– Eu sou apaixonada pelas duas. Na moda, sou mais um personagem e, na TV, sou eu com minha personalidade. No caso do programa, como falamos de moda, uma coisa complementa a outra!

– São 20 anos de carreira. Já pensou em desistir?

– Várias vezes! Nunca imaginei chegar aonde cheguei e só consegui por conta dos valores que meus pais me ensinaram. Sabia que não queria voltar para a roça (Renata nasceu em Braço do Norte, Santa Catarina). Era uma vida difícil e via como meus pais sofriam. Fui atrás, dei o meu máximo e, se tenho orgulho, imagina a minha família! Mudanças causam medo, mas fazem a gente crescer.

– Qual o seu grande sonho?

– Um deles se realizou: ter uma coleção minha, que será lançada no mês que vem. Além disso, tenho vontade de apresentar um programa diário e ganhar um prêmio como apresentadora!

Fotos: Ita Mazzutti; Beleza: Bárbara Rosental e Produção: Camila Novo