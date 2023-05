Assim como Claudia Raia, conheça famosas que se tornaram mães após os 45

Claudia Raia anunciou a gravidez do terceiro filho em setembro do ano passado, aos 55 anos

A atriz Claudia Raia sempre encanta os seguidores seguidores ao mostrar fotos do filho caçula, Luca. Em setembro do ano passado, ela pegou os fãs de surpresa ao anunciar a gravidez aos 55 anos. No entanto, a artista não é a primeira a ter filhos após os 45 anos.

Claudia Raia já era mãe de Enzo Celulari, de 26 anos, e Sophia Raia, de 19, frutos do relacionamento com o também ator Edson Celulari. Na época, ela e seu marido, Jarbas Homem de Mello, foram ao programa Mais Você, da Globo, para revelar o sexo e o nome do bebê.

Outra mamãe que anunciou a gravidez mais recentemente foi a musa Viviane Araújo. Ela engravidou do primeiro filho aos 46 anos, e Joaquim nasceu em setembro do ano passado, fruto do relacionamento da influenciadora com Guilherme Militão.

Outra famosa que descobriu estar grávida tardiamente foi a atriz Solange Couto. Na época, aos 54 anos, ela já era mãe de um homem de 27 anos e uma mulher de 21. O caçula, Benjamin, foi fruto do relacionamento com Jamerson Andrade.

A cantora Ivete Sangalo também entra na lista. A artista engravidou aos 45 anos através de uma inseminação artificial. Ela, que já era mãe de Marcelo, recepcionou as gêmeas Helena e Marina, também frutos do relacionamento com o nutricionista Daniel Cady.

A atriz Dira Paes, que encantou o Brasil ao interpretar Filó em Pantanal, teve o segundo filho aos 46 anos, através de uma fertilização in vitro. Martim é fruto do relacionamento com o diretor de fotografia Pablo Baião, com quem ela Inácio, seu filho mais velho.

A apresentadora Silvia Poppovic conseguiu engravidar aos 45 anos após seis anos de tentativas. Ela deu à luz sua única filha, Ana Bronstein, que hoje tem 22 anos. A jovem é fruto do relacionamento de Poppovic com Marcello Bronstein, que morreu em novembro de 2022.

Carolina Ferraz engravidou de Isabel aos 46 anos, após realizar uma inseminação artifical. A caçula é fruto do relacionamento com Marcelo Marins. Além da menina, a atriz também é mãe de Valentina Cohen, hoje com 27 anos, fruto do casamento com Mário Cohen.

CONFIRA FOTOS DE CLAUDIA RAIA E SEU FILHO CAÇULA LUCA:

