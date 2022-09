Grávida, Renata Kuerten celebra: 'Era meu sonho ser mãe de menina'

Poucas semanas antes de dar à luz, Renata Kuerten conta sobre a escolha do nome da filha, a alegria da gestação e também mostra as fotos do chá de bebê

A modelo e apresentadora Renata Kuerten está radiante com a sua primeira gestação. Ela já está na reta final da espera pelo nascimento da primeira filha, que vai se chamar Lorena e é fruto do casamento com Beto Senna. Em conversa com CARAS Digital, a estrela contou curiosidades sobre a nova fase de sua vida e a preparação para a chegada da filha.

Renata contou que adorou a experiência de ficar grávida. "Está incrível, graças a Deus não tive nenhum problema na minha gestação toda. Nem um leve enjoo. Sou muito grata e ainda trabalhei todos os dias", disse ela, e completou sobre as mudanças em seu corpo. "No começo não mudou muito. Agora que estou sentindo mais a questão de a barriga crescer e inchaço, mas nada que me incomode. Até porque estou gerando um ser dentro de mim. Não existe emoção maior", contou.

A musa ainda revelou que a gravidez era algo que eles queriam muito. "Não foi planejado para esse momento, mas era algo que nós sempre queríamos. Íamos esperar até ano que vem, mas Deus quis assim. E sou muito grata por isso", declarou.

Ela também contou sobre um momento marcante durante a gestação. "O dia mais especial foi quando vi o exame positivo e depois também teve o primeiro batimento do coração da Lorena", disse ela, que tinha o sonho de ter uma menina para dar um nome especial. "Era meu sonho ser mãe de menina. Sempre quis para poder homenagear a minha mãe colocando o nome de Lorena. Ela está tão feliz com a homenagem", afirmou.

Inclusive, ela contou que seu marido está animadíssimo com a chegada da filha e ela acredita que ele será muito presente na rotina da herdeira. "Vai ser o mais babão do mundo, ele sim sonhava em ser pai desde o primeiro dia que me conheceu. Todos os dias são incríveis ao lado do Beto. Ele beija a barriga toda hora, conversa com a Lorena e ora todas as noites com ela", afirmou.

A mamãe coruja também já preparou a decoração do quarto de bebê da filha. Ela escolheu uma decoração clean e leve para este momento especial. "Eu trabalhei todos os dias mesmo. Então deixei com minha arquiteta Nathalia scheidt. Falei mais ou menos o que eu gostaria e ela arrasou muito. Ficou perfeito. Não teve um tema, é mais simples e para mim passa um ar de aconchego e amor", declarou. Então, ela ainda revelou quais são os seus itens favoritos no local. "Acho que o dossel, porque sempre quis ter um, e dois quadros (um de Asas de anjos e outro um bordado com desenho de meus cachorros)".

A bebê está prevista para nascer entre o dia 10 e 12 de outubro e a mamãe coruja já pensa na hora do parto. "Vai ser cesárea daqui 3 semanas. Quero que seja calma e com muito amor", afirmou ela. Inclusive, a estrela já pensa em voltar ao trabalho no início de 2023. Renata Kuerten é apresentadora do programa Esquadrão da Moda, do SBT, ao lado de Lucas Anderi, e gravou toda a sua primeira temporada na atração durante a gravidez. "Comecei a gravar o Esquadrão dia 17/01, e engravidei dia 10/01... Então estive grávida todas as gravações. Gravei até o quinto mês e meio. Depois só campanhas, desfiles e publicidades, coisa que faço até hoje com 9 meses", disse ela, que completou: "Fico novembro e dezembro off (porque não teremos gravações), mas em 10/01 já voltamos e eu também vou voltar. Eu amo trabalhar, e me faz muito bem".

Para celebrar a reta final da gestação, Renata Kuerten ganhou um chá de bebê e adorou a surpresa. "Meu chá foi incrível, foi surpresa pelo meu marido e meu agente Murilo. Não poderia querer algo mais lindo e com pessoas q realmente amo. Amigas mais próximas somente", disse ela, que revelou qual foi o momento mais especial da festa. "Foi quando começaram as brincadeiras hahaha, todas reunidas, contando histórias e fofocas nossas", revelou.

Confira as fotos do chá de bebê da Renata Kuerten:

