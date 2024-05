Michelle Obama lamenta a morte de sua mãe, Marian, aos 86 anos

Esposa de Barack Obama, Michelle Obama está de luto pela morte da mãe e faz homenagem comovente nas redes sociais

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos Michelle Obama, esposa de Barack Obama, está de luto. A mãe dela, Marian Robinson, morreu aos 86 anos de idade nesta sexta-feira, 31.

De acordo com o site TMZ, ela faleceu pela manhã e de forma pacífica. Porém, a causa da morte não foi revelada pela família.

Nas redes sociais, Michelle fez uma homenagem para a mãe e lamentou a dor de perdê-la. “Minha mãe, Marian Robinson, era minha rocha, sempre disponível para tudo que eu precisava. Ela era o apoio constante de toda a nossa família, e estamos com o coração partido com a notícia de que ela faleceu hoje”, escreveu na legenda.

Marian viveu na Casa Branca, nos Estados Unidos, durante o governo do genro, Barack Obama, para ajudar a cuidar das netas, Malia e Sasha. Ela deixou dois filhos, Michelle e Craig, e seis netos.

A família escreveu uma mensagem sobre a memória dela para eles. "Marian Lois Shields Robinson tinha um jeito de resumir as verdades sobre a vida em uma palavra ou duas, talvez uma frase rápida que fez com que todos ao seu redor parassem e pensassem. Sua sabedoria parecia quase inata, como algo com que ela nasceu, mas na realidade foi conquistada com muito esforço, moldada por sua profunda compreensão de que as arestas mais ásperas do mundo sempre poderiam ser lixadas com um pouco de graça", afirmaram.

Segredo do casamento de Michelle Obama

A ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama falou sobre os segredos de seu bem-sucedido relacionamento com o ex-presidente Barack Obama. Os dois são pais de Malia e Natasha, ambas com mais de 20 anos de idade.

A advogada escreveu um novo livro 'A luz que carregamos' e nele existe um relato sobre o que deu ou não certo para manter a relação do casal querido pelo público.

"Eles perguntam como conseguimos permanecer casados ​​e imperturbáveis ​​por 30 anos. Eu quero dizer, sim, realmente, é uma surpresa para nós também, às vezes! E realmente, não estou brincando. Temos nossos problemas, é claro, mas eu amo o homem e ele me ama, agora, ainda, e aparentemente para sempre", começou no texto republicado pela People.

"Nosso amor não é perfeito, mas é real e estamos comprometidos com isso. Essa certeza particular fica estacionada como um piano de cauda no meio de cada sala em que entramos (...) Entre nós, há uma certeza amorosa que é tão simples quanto saber que a outra pessoa está lá para ficar, não importa o que aconteça", contou ela.