Danilo Gentili revela bastidores de entrevista antes da morte de Chrystian: ‘Última'

Danilo Gentili revela bastidores de seu reencontro e a última entrevista com Chrystian, gravada pouco antes de sua morte

Nesta quinta-feira, 20, Chrystian faleceu aos 67 anos em São Paulo. Apenas um dia antes, o cantor, que formava dupla com Ralf, concedeu sua última entrevista para Danilo Gentili, no The Noite, do SBT. Agora, o apresentador revelou os bastidores do encontro e contou como foi saber da morte de no momento em que o programa estava sendo exibido.

Através de seu perfil no Instagram, Danilo prestou uma homenagem ao compartilhar registros de seu último encontro com o sertanejo. Na legenda, o apresentador se despediu e contou como foi a entrevista: “Vejam só como são as coisas. Ontem mesmo gravei com Chrystian a entrevista que está passando agora na TV”, iniciou.

“Por coincidência ela foi pro ar praticamente no mesmo momento que anunciaram o seu óbito. Chrystian nos deu a honra de escolher o The Noite para celebrar 60 anos de carreira ao lado de seus queridos amigos Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nos divertimos muito!”, Danilo contou que o encontro foi tranquilo e bastante animado.

Na sequência, o comunicador celebrou a oportunidade de oferecer seu palco ao sertanejo pela última vez: “Foi uma imensa alegria estar literalmente ao seu lado enquanto ele fazia pela última vez o que amava fazer: contar histórias, rir de piadas e cantar. Tenho muito carinho pelo Chrystian”, o apresentador completou em seu relato.

“Era sempre uma alegria encontrá-lo na Serra da Cantareira e fiz isso algumas vezes. Ele sempre foi muito gentil e amigo. Obrigado Chrystian. Deixa uma excelente obra para todos e ótimas lembranças para mim”, disse Danilo, que comandou a última entrevista antes do cantor passar mal e precisar ser internado às pressas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Danilo Gentili (@danilogentili)

Para quem não acompanhou, Chrystian foi hospitalizado em São Paulo, após passar mal. Segundo a assessoria, o cantor foi diagnosticado com uma condição que "exigia repouso imediato e tratamento especializado". Além disso, o artista enfrentava um problema genético nos rins e esperava receber um transplante de sua esposa no final do ano.

O que Chrystian disse em sua última entrevista?

Na madrugada desta quinta-feira, 20, morreu Chrystian, aos 67 anos. O cantor sertanejo, que fazia dupla com seu irmão Ralf, estava internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Ele faleceu justamente enquanto sua última entrevista e apresentação musical eram exibidas na TV, durante o programa 'The Noite', do SBT.

Enquanto conversava com Danilo Gentili ao lado de Renato Teixeira e Sérgio Reis, Chrystian refletiu sobre a jovem guarda do sertanejo e comentou sobre sua saúde. Ele estava prestes a receber um transplante de rim de sua esposa, Key Vieira, devido a uma condição genética, mas o procedimento foi adiado; confira o relato do sertanejo.