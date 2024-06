Chrystian foi casado com Gretchen. Relembre o motivo do término

O cantor Chrystian faleceu nesta na quarta-feira, 19. Durante a juventude, ele foi casado com a cantora Gretchen

A morte do cantor Chrystian aos 67 anos comoveu os fãs do sertanejo nesta semana. Ele faleceu na noite de quarta-feira, 19, após ter sido internado às pressas. Em meio ao luto, os fãs relembram momentos da vida dele e uma curiosidade é que ele foi casado com a cantora Gretchen.

Chrystian e Gretchen se casaram no ano de 1981, quando ele estava com 25 anos e ela tinha 22 anos. Porém, o romance durou poucos meses. A separação aconteceu após ela descobrir que o marido tinha affair com as bailarinas chacretes, que trabalhavam no programa do Chacrinha.

A cantora falou sobre este episódio de sua vida no livro Gretchen - Uma Biografia Quase Autorizada. “Perguntei, bufando, e diretamente ao Chrystian, se era verdade que tinha dormido com as chacretes. Ele não só assumiu, como confirmou que ela não era sua primeira aventura extraconjugal. Ou seja, várias delas haviam passado pela cama em que dormíamos juntos”, escreveu.

Cerca de um ano depois, a cantora Gretchen se casou com o empresário Silva Neto, com quem teve Thammy Miranda.

Antes de sua morte, Chrystian era casado com Key Vieira. Ele deixou dois filhos, João Vieira e Lia Vieira.

Ralf lamentou a morte de Chrystian

O cantor Chrystian, ex-dupla sertaneja com Ralf, faleceu aos 67 anos na noite de quarta-feira, 19, após ser internado no Hospital Samaritano, em São Paulo. Mais cedo, o artista passou mal e precisou ser levado à unidade de saúde. De acordo com o comunicado oficial, ele foi diagnosticado "com uma condição médica que exigia repouso imediato e tratamento especializado".

Durante a madrugada destaquinta-feira, 20, Ralf, que também é irmão de Chrystian, publicou uma homenagem nas redes sociais em despedida do cantor. Em seu Instagram oficial, ele publicou uma foto em preto e branco da dupla se apresentando no palco. Os dois seguiram juntos de 1983 a 2021.

"Meu irmão querido… Fizemos sempre o nosso melhor. Diante dos nossos compromissos, infelizmente não conseguimos nos despedir… mas tenho certeza que nosso ‘Pai’ te encaminhará na luz junto ao Senhor Jesus! Descanse em paz, meu irmão Chrystian", escreveu Ralf na legenda da postagem.