Fabiana Justus resolve usar peruca em momento especial; veja

A influenciadora Fabiana Justus resolveu usar peruca em um momento especial com sua família: o décimo mesversário de seu caçulinha Luigi. Nesta quarta-feira, 19, ela celebrou mais um mês do filho em seu apartamento e se fantasiou entrando no tema da festinha.

Enquanto o bebê usou uma roupinha de Superman, a herdeira de Roberto Justus colocou a peruca ruiva e a fantasia de Hera Venenosa. As gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, também se vestiram de super-heroínas e o papai, o empresário Bruno D'Ancona, foi de Batman.

"E não é que me achei ruiva?", disse Fabiana ao compartilhar a selfie usando a peruca e vestindo a caracterização completa da personagem.

Recentemente, ela explicou mais uma vez o motivo de dispensar as perucas, mesmo tendo feito uma para colocar após perder os cabelos por conta do tratamento contra o câncer, descoberto no fim de janeiro. "Super entendo e acho normal a pessoa não se sentir bem sem cabelo. Eu fiz peruca porque não sabia como ia me sentir e, no fim, não me senti bem COM peruca no meu dia a dia. Achei desconfortável e não me senti 'eu'. Mas cada um é cada um e eu super entendo quem não quer sair por aí careca... até porque, quem não é exposta às vezes não está afim de dar explicações para as pessoas", disse ela nos stories.

Fabiana Justus revela motivo de última internação

A influenciadora digital Fabiana Justus revelou na última quinta-feira, 13, qual foi o motivo de sua última internação, que não foi contada para suas filhas. Já em casa, após ficar quase dois dias no hospital, a herdeira de Roberto Justus contou qual foi o diagnóstico dado pelos médicos.

Recuperando-se ainda depois de ter passado por um transplante de medula em março para tratar a leucemia mieloide aguda, descoberta em janeiro, a famosa comentou que precisou ser internada após ter alguns sintomas que poderiam ser algo mais grave e que acontece em pacientes transplantados. Mas, felizmente, foi somente uma virose que teria pegado de suas gêmeas, Chiara e Sienna, de 5 anos, já que ainda está com a imunidade fragilizada. Leia mais o que aconteceu aqui.